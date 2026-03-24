Każda szkoła może się włączyć i pomóc dzieciom z hospicjum. Ruszyła akcja „Twój Dar Serca dla Hospicjum”

Lubelskie: ESKA Lublin rozdawała żonkile na wiosnę

- Zachęcamy, aby jak najwięcej szkół włączało się w naszą akcję. Wymyśliliśmy taką akcję skierowaną do wszystkich szkół Lubelszczyzny, która polega na tym, żeby zaprezentować działalność hospicjum. Szkoły dostają filmy edukacyjne opowiadające tak naprawdę o tej opiece, o pomocy, a organizując różnego rodzaju akcje zbierają jak najwięcej środków materialnych. Oczywiście potrzebna jest tutaj wola nauczycieli, wychowawców, żeby obejrzeć film z uczniami na godzinie wychowawczej, żeby jakoś zachęcić, uświadomić, porozmawiać o tym trudnym problemie, jakim jest umieranie, ciężka choroba. To są trudne rzeczy, o których no myślę, że też warto z młodzieżą rozmawiać - mówi Agata Łaguna, koordynatorka akcji „Twój Dar Serca dla Hospicjum”.

Celem akcji jest zbiórka pieniędzy na rzecz Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie. Akcja ma też edukować i uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby innych, często słabszych i chorych.

- To akcja dzieci dla dzieci. Żeby ci młodzi ludzie mogli nabywać empatii z jednej strony, a z drugiej strony w sposób bardzo czynny uczestniczyć w realizacji pewnej misji, w której mają swoje miejsce. Dzieci w ciągu tych 16 edycji zebrały blisko 1,6 mln zł. Jest to kwota, która oszołamia, bo ogromne ilości przeróżnych zakupów mogliśmy zrobić, czy to kupić sprzęt, albo naprawić, to też przeznaczyć te środki na pomoc socjalną i leki. No leki, środki opatrunkowe to są ogromne pieniądze – mówi ojciec Filip Buczyński, prezes hospicjum.

Szkoły mogą rejestrować sztaby poprzez stronę internetową: darserca-rejestracja.pl.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Rewitalizacja Parku Bronowickiego w Lublinie