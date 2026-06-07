Karetka przewożąca pacjenta zderzyła się z toyotą. Cztery osoby ranne

Wypadek na DK74 w Bodaczowie między Szczebrzeszynem a Zamościem

Samochód osobowy zderzył się z karetką przewożącą pacjenta

Cztery osoby zostały ranne i trafiły do szpitala

Najnowsze informacje, godz. 16.17: "Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło w terenie zabudowanym, w trakcie wykonywania manewru skrętu w lewo przez kierującego samochodem m-ki Toyota. W tym czasie pojazd ten był wyprzedzany przez karetkę pogotowia. Cztery osoby zostały przetransportowane do szpitala, w tym jedna śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego" - informuje oficer prasowy KMP Zamość.

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Podkom. Katarzyna Szewczuk z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu poinformowała PAP, że ok. godz. 14.40 w Bodaczowie samochód osobowy zderzył się z karetką pogotowia, która przewoziła pacjenta. - Cztery ranne osoby trafiły do szpitala — dodała.

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Według wstępnych ustaleń do wypadku doszło, gdy kierujący toyotą skręcał w lewo i był wyprzedzany przez ambulans na sygnałach. GDDKiA przekazała, że w miejscu zdarzenia zablokowana jest DK74 w obie strony. Wprowadzono objazd drogą lokalną przez Michałów.

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Utrudnienia mogą potrwać do ok. godz. 18.