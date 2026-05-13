Już za miesiąc wyjątkowe podniebne wydarzenie. Zbliża się Świdnik Air Festival

- Staramy się, żeby te pokazy z roku na rok były coraz bardziej atrakcyjne. Przylecą różne samoloty. Będą i samoloty odrzutowe z naszą tą gwiazdą SAAB J-37 ”Viggen”. Będą też nasze polskie Iskry, będą zespoły akrobacyjne, ale też nie zabraknie tego tak zwanego komponentu historycznego. Będzie Douglas A-26C Invader, jest to samolot dwusilnikowy tłokowy z II wojny światowej z wojny koreańskiej. Bardzo rzadko można go podziwiać, także tym bardziej serdecznie na pokaz takich samolotów zapraszamy. Będzie też samolot P51 Mustang. Jest to samolot jednosilnikowy myśliwski z II wojny światowej. No i oczywiście ten bardziej ciekawy wizualnie aspekt, czyli pokazy nocne. Kiedy zrobi się ciemno, to wtedy będą odbywały się te wszystkie loty nocne, pirotechnika - mówi Andrzej Misiurski z Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku.

Zapewne trudno będzie oderwać głowę od pokazów na niebie, ale w trakcie Świdnik Air Festival nie zabraknie też wydarzeń towarzyszących, tych bliżej ziemi.

- Mamy też całe spektrum rzeczy, które towarzyszą pokazom na niebie. Staramy się, żeby to jednak było wydarzenie wielowymiarowe, tak żeby to było wydarzenie atrakcyjne dla każdego. Na ziemi będziemy mieli oczywiście ten element takiej statycznej wystawy lotniczej. Oczywiście nie zapominamy o dzieciach, czyli będziemy mieli strefy kids, będziemy mieli też taką strefę art and music, która będzie łączyła troszeczkę elementy właśnie tworzenia sztuki. Będą też warsztaty związane z lotnictwem. Będą też spotkania z pilotami - mówi Grzegorz Mazur z Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, koordynator wydarzenia.

V edycja Świdnik Air Festival odbędzie się 13 czerwca od godziny 14:00 na terenie lotniska trawiastego w Świdniku. Organizatorzy nie zdradzili jeszcze wszystkich gości, którzy uświetnią wydarzenie. Informacje o tym systematycznie będą pojawiały się w mediach społecznościowych i na stronie.

