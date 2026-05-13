Pożar ciężarówki na trasie S19 pod Kockiem. Pojazd przewoził tysiące żywych kurczaków

Ogień strawił pojazd ciężarowy na trasie S19 niedaleko Kocka, co doprowadziło do całkowitego wstrzymania ruchu w stronę Lublina.

Samochód transportował ładunek kilku tysięcy kurczaków, a całe zdarzenie spowodowało gigantyczne korki na trasie ekspresowej.

Mundurowi natychmiast wytyczyli alternatywne trasy przejazdu i proszą zmotoryzowanych o rozwagę w pobliżu miejsca wypadku.

Pożar na drodze ekspresowej S19. Ciężarówka z kurczakami zablokowała dojazd do Lublina

Na drodze ekspresowej S19 w okolicach Kocka zapaliła się ciężarówka przewożąca około 5 tysięcy kurczaków. W związku ze zdarzeniem zablokowany został pas ruchu prowadzący w stronę Lublina.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 13 maja, około godziny 10 między węzłami Kock Północ i Kock Południe. Ogień objął pojazd transportujący żywy drób. Na szczęście żadna osoba nie została ranna.

- Powodem utrudnień jest pożar pojazdu ciężarowego, w którym znajdowało się około 5000 sztuk żywych kurczaków. Służby kierują pojazdy na drogę serwisową oraz starą trasę przez miasto Kock. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności - informuje policja lubelska w mediach społecznościowych.

Funkcjonariusze przypominają kierowcom, by zachowali szczególną ostrożność i stosowali się do poleceń wydawanych przez policjantów kierujących ruchem w miejscu prowadzonych działań.

