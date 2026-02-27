Już za chwilę rusza kolejna edycja Akademii Programowania. Można wygrać indeks

Lublin: Strażacy ćwiczyli jak uratować osobę, pod którą załamał się lód

- Ma na celu popularyzację informatyki i programowania wśród młodych osób. Akademia Programowania UMCS to jest taka inicjatywa naszego instytutu, która jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych, ale nie tylko, bo zapraszamy również młodszych pasjonatów kodowania - mówi dr Anna Gajos-Balińska z UMCS.

Centralnym punktem Akademii Programowania jest konkurs: Algorytmy i struktury danych. To liga zadaniowa dla tych uczniów, którzy znają podstawy C++.

- Pierwszy etap jest taką częścią online, podczas której uczestnicy mogą rozwiązywać zadania algorytmiczne na naszej platformie zadaniowej, a później w drugim etapie zapraszamy tych, którym poszło najlepiej na finał 30 maja. Wszystko zaczyna się 15 marca, kiedy opublikujemy pierwsze zadanie konkursowe. Jedną z naszych nagród jest diamentowy indeks na nasz wydział, ale mamy też atrakcyjne nagrody rzeczowe od naszych głównych partnerów – dodaje dr Anna Gajos-Balińska.

Akademia Programowania to nie tylko konkurs. Na specjalnej platformie czekają również dodatkowe materiały.

- Mamy kurs online podstaw programowania w języku C++, podstaw algorytmów oraz mamy taki otwarty kurs: Nieustająca Akademia Programowania, gdzie można zmierzyć się z zadaniami z ubiegłych edycji – dodaje dr Anna Gajos-Balińska.

Twórcy udostępniają dodatkowo materiały wideo na platformie YouTube oraz gotowe scenariusze lekcji dla nauczycieli informatyki. Szczegóły i zapisy na stronie ap.umcs.pl.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Trwa odbudowa Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie