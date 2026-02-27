Czy ubezpieczenie psa powinno być obowiązkowe? W Polsce średnio 73 osoby dziennie są pogryzione przez te czworonogi

Doniesień o groźnych atakach nie brakuje o pomysł obowiązku ubezpieczania psów zapytaliśmy właścicieli czworonogów.

Tak, bo zostałam nawet sama pogryziona przez psa. Właściciel tego psa, który mnie pogryzł, nie miał czegoś takiego, a to by bardzo pomogło - opowiada nam opiekunka jednego z czwórnogów. Tak uważam, że tak. Są różne przypadki. Pies to jednak tylko pies i różne są sytuacje. Może się czegoś przestraszyć tak jak mój. Może reagować na przykład na ruch. Wystarczy, że się wyrwie ze smyczy - wskazuje właścicielka. Myślę, że tak, powinien. Sama to zastosowałam. Mam tak zwane OC kupione na mojego psa z którym właśnie jestem - mówi właścicielka.

Z badania Rankomat.pl wynika, że tylko 35 proc. Polaków popiera wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia OC dla opiekunów psów.

Każde ubezpieczenie jest celowe, bo daje nam jakieś poczucie bezpieczeństwa, że nawet jak się coś zadzieje, to w jakiś sposób ktoś mnie wspomoże, będę asekurowany, chociaż finansowo ale należy mieć świadomość tego, że żadna polisa nie zdejmie z nas odpowiedzialności za swoje zwierzę. Naszym obowiązkiem, jako właściciela czworonoga, jest zadbać o bezpieczeństwo, poprzez dobre wychowanie, poprzez dobrą socjalizację, żeby uniknąć tego typu sytuacji. Polisa to jest tylko taka dodatkowa poduszka, która może nas asekurować - podkreśla Dariusz Ornal zoopsycholog i trener psów.

Samo ubezpieczenie nie rozwiąże problemu pogryzień.

Na pewno to by niczemu nie szkodziło, a wręcz przeciwnie, na pewno wiele osób by na tym skorzystało. Musimy pamiętać o tym, że pies jest zwierzęciem stadnym, społecznym, więc bardzo dobrze czyta nasze emocje, nasze ruchy, w ogóle stara się dopasować często do właściciela. Nieraz widzimy, że właściciel jest ostoją spokoju, idzie powolutku, zrównoważony, spokojny, wtedy pies zachowuje się podobnie. Inaczej, gdy idzie jakiś rozbrykany nastolatek o energicznych ruchach to i pies też jest cały czas podekscytowany. Często mówię właścicielom, że bardzo ważne są nasze reakcje na otaczające nas bodźce, szczególnie w momencie kiedy mamy psa na smyczy, bo bardzo często ta smycz działa niemalże jak pępowina, czyli że przewodzi wszystko to, co nas łączy z pupilem - dodaje trener.

Najtańsze ubezpieczenie psa zaczyna się nawet od 100 złotych rocznie i często może być dodatkiem do polisy mieszkaniowej.

