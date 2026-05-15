Już niedługo odbędzie się Wschodni Kongres Młodych Liderów. To wielka szansa dla młodych ludzi

Olka Mazur
2026-05-15 15:38

To będą dwa dni wypełnione rozmowami, spotkaniami i cenną wiedzą. Zbliża się Wschodni Kongres Młodych Liderów. Celem wydarzenia jest integracja oraz rozwój młodych liderów, a także stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i inspiracji. Kongres będzie prowadzony w formie paneli dyskusyjnych oraz różnego rodzaju spotkań.

Autor: Pixabay.com
- Lublin i Nasutów staną się sercem młodej energii. W świecie cyfrowej rewolucji geopolitycznych zmian dajemy młodym ludziom konkretne narzędzia. U nas dowiedzą się jak zdobywać edukację i kwalifikacje nie tylko w szkole i na studiach, ale dowiedzą się też jak chronić swoją karierę w czasach AI. Tegoroczna edycja Kongresu skupia się między innymi na budowaniu partnerstw międzynarodowych, czyli będziemy rozmawiać o tym, jak ta współpraca międzynarodowa wzbogaca kariery młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy bądź zdobywają dopiero te kwalifikacje, żeby za chwilę na ten rynek pracy wejść – mówi Paulina Haratym-Niścior z Fundacji Nowy Staw.

Wschodni Kongres Młodych Liderów odbędzie się w dniach 27-29 maja w Lubelskim CSK i będzie wydarzeniem towarzyszącym Samorządowemu Kongresowi Trójmorza. Wydarzenie jest dedykowane osobom w wieku 18-35 lat. Szczegóły oraz link do rejestracji znajdziecie na stronie Fundacji Nowy Staw.

