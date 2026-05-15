Prawie 300 mln zł dla lubelskiej onkologii. Powstanie nowy ośrodek diagnostyczny

O szczegółach inwestycji poinformowano podczas konferencji prasowej z udziałem marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Rozbudowa Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej ma zakończyć się w połowie 2029 roku.

Nowy pięciokondygnacyjny budynek powstanie u zbiegu ulic Biernackiego i Sierocej, w miejscu dawnego dziecięcego oddziału zakaźnego szpitala im. Jana Bożego. Obiekt zostanie połączony przeszklonym łącznikiem z istniejącym budynkiem szpitala onkologicznego.

Po zakończeniu inwestycji COZL będzie trzecim ośrodkiem w województwie lubelskim i drugim w Lublinie, który będzie dysponował aparatem PET/CT. To urządzenie łączy pozytonową tomografię emisyjną z tomografią komputerową, co pozwala bardzo dokładnie lokalizować zmiany nowotworowe i wdrażać terapię celowaną.

– Dzięki temu, na pewno to tsunami onkologiczne będziemy wcześniej potrafili diagnozować i ratować ludzkie życie – podkreślił marszałek Jarosław Stawiarski.

Więcej poradni i krótsze kolejki

Do nowego ośrodka przeniesionych zostanie 27 poradni specjalistycznych oraz Zakład Diagnostyki Obrazowej. Placówka zostanie wyposażona również w rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy oraz aparaty USG.

Jak podkreślano podczas konferencji, inwestycja ma zwiększyć dostępność nowoczesnej diagnostyki i poprawić komfort pacjentów oraz ich rodzin. Według założeń po otwarciu nowego obiektu liczba badań i porad specjalistycznych może wzrosnąć nawet dwukrotnie.

– Kolejki skrócą się diametralnie – zapowiedział dyrektor COZL Piotr Matej.

Obecnie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej hospitalizuje rocznie około 33 tys. pacjentów. W ubiegłym roku liczba porad specjalistycznych wyniosła 173 tys., czyli o 20 tys. więcej niż rok wcześniej. Placówka dysponuje 16 oddziałami szpitalnymi, 444 łóżkami oraz 56 miejscami pobytu dziennego.

Ponad 10 tys. nowych zachorowań rocznie

Rozbudowa COZL ma szczególne znaczenie w kontekście rosnącej liczby zachorowań na nowotwory w regionie. W województwie lubelskim każdego roku diagnozuje się ponad 10 tys. nowych przypadków chorób nowotworowych. Najczęściej występują rak piersi, płuca, jelita grubego oraz prostaty.

Koszt całej inwestycji wyniesie około 300 mln zł. Zdecydowana większość środków – 255 mln zł – pochodzi z Funduszu Medycznego. Pozostałe 45 mln zł zapewni samorząd województwa lubelskiego.

Władze regionu podkreślają, że rozbudowa Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej to jedna z najważniejszych inwestycji medycznych ostatnich lat w województwie. Dzięki niej pacjenci mają szybciej otrzymywać diagnozę i dostęp do nowoczesnego leczenia onkologicznego.

