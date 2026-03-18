Juwenalia Politechniki Lubelskiej 2026. Bilety znikają w ekspresowym tempie, a my znamy pierwszych artystów

Bilety zniknęły w kilka godzin

Start sprzedaży biletów na jedno z największych studenckich wydarzeń w Lublinie przyciągnął tłumy chętnych. Pierwsza pula wejściówek rozeszła się błyskawicznie – w ciągu zaledwie czterech godzin. To wyraźny sygnał, że tegoroczne Juwenalia znów będą cieszyć się ogromną popularnością.

Impreza odbędzie się 8 i 9 maja 2026. Przez dwa dni uczestnicy będą mogli bawić się pod sceną, korzystając z pełnej energii, muzyki i charakterystycznej juwenaliowej atmosfery.

Kosmiczny korowód studencki 2025 przeszedł ulicami Lublina

Pierwsze gwiazdy ogłoszone

Organizatorzy ujawnili już pierwsze nazwiska artystów, którzy pojawią się na scenie. 8 maja wystąpi duet Kacperczyk, który w ostatnich latach zdobył dużą popularność wśród młodego pokolenia. Ich koncerty łączą emocje z energią, angażując publiczność do wspólnego śpiewania.

Dzień później, 9 maja, na scenie pojawi się Young Leosia – jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci młodej sceny muzycznej w Polsce. Jej występy zamieniają się w dynamiczne show pełne tańca i znanych refrenów, które podchwytuje cały tłum.

Uważaj na nieoficjalne sprzedaże

Organizatorzy przypominają, że wszystkie oficjalne informacje dotyczące wydarzenia publikowane są wyłącznie w ich mediach społecznościowych. Warto śledzić te kanały, aby być na bieżąco z kolejnymi ogłoszeniami dotyczącymi programu i sprzedaży biletów.

Podkreślono również, aby zachować ostrożność przy zakupie wejściówek. Kupowanie biletów poza oficjalną dystrybucją może wiązać się z ryzykiem utraty pieniędzy lub otrzymania nieważnego biletu.

Juwenalia Politechniki Lubelskiej 2026 zapowiadają się jako jedno z najważniejszych wydarzeń studenckich tej wiosny. Kolejne informacje o artystach i programie mają pojawiać się w najbliższym czasie.

