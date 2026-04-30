Jest kolejny Fundusz Grantowy dla naukowców. Chodzi o ochronę środowiska

Olka Mazur
2026-04-30 12:30

Naukowcy z województwa lubelskiego mogą otrzymać do 50 tys. zł na prace badawcze w obszarze ochrony środowiska. To dzięki współpracy Lubelskiego Węgla Bogdanka i UMCS. W puli funduszu grantowego „Środowisko i Nauka” jest 250 tys. zł.

Współpraca LW Bogdanka i UMCS - Fundusz Grantowy dla naukowców

i

Autor: Zdjęcie nadesłane, fot. Bartosz Proll/UMCS/ Materiały prasowe
- Finansujemy teraz badania, które pomogą nam jeszcze lepiej dbać o bioróżnorodność i klimat w całym województwie. Skupiamy się na dwóch kluczowych obszarach. Pierwszy to środowisko i człowiek, gdzie badamy między innymi wpływ zmian klimatu na zdrowie i życie lokalnych społeczności. Drugi to środowisko i przemysł. Tu szukamy projektów dotyczących jakości wód, gleb czy ochrony bioróżnorodności, zwłaszcza w powiatach bezpośrednio sąsiadujących z kopalnią. Będziemy finansować badania, które dadzą nam realne narzędzia do ochrony przyrody i do adaptacji do zmian klimatycznych. O granty mogą ubiegać się uczelnie, instytuty badawcze oraz indywidualni naukowcy i doktoranci prowadzący badania w naszym regionie - mówi Marcin Kujawiak, rzecznik prasowy Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Nabór wniosków ruszy w maju. Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy dostępne będą na stronie internetowej Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska UMCS.

