Jak zmieni się Stare Miasto w Lublinie? Mają pomóc Fundusze Europejskie

Lubelskie: ESKA Lublin rozdawała żonkile na wiosnę

- Przede wszystkim przez te dwa dni mamy podsumowanie tego wszystkiego, co udało się nam osiągnąć w zakresie Funduszy Europejskich. Na Starym Mieście w Lublinie chcemy pokazać to, w jaki sposób może być ono odmienione. Mamy nadzieję, że dzięki Funduszom Europejskim, które zmieniają oblicze całego naszego województwa, również stare miasto w Lublinie wypięknieje - mówi Marcin Szewczak, członek Zarządu Województwa Lubelskiego.

Jak odmieni się lubelskie Stare Miasto?

- Chcemy zmienić wiele miejsc publicznych, trochę otworzyć tej przestrzeni dla mieszkańców, trochę poprawić te elementy zielone, tak żeby można było w pełni korzystać z tych dóbr Starego Miasta, ale też i tych miejsc do wypoczynku. Zaczynamy od Błoni pod Zamkiem. Rewitalizacja Starego Miasta, czyli likwidacja tych barier dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Kwestia kilku zmian w otoczeniu Trybunału Koronnego, rewitalizacja Placu po Farze, poprawa bezpieczeństwa, monitoring – mówi Tomasz Fulara, wiceprezydent Lublina.

Rewitalizacji ma zostać poddany także Plac Rybny, Rynek Starego Miasta z terenami przyległymi, w tym ulicami: Bramową, Rynek, Grodzką, Zamkową oraz Jezuicką.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Pierwsze trojaczki w 2026 roku w Lublinie