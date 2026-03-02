Jak chronić najmłodszych przed cyberzagrożeniami?

- W przyszłości pojawią się też inne, nowe zagrożenia. Przede wszystkim edukacja. Edukowanie zarówno rodziców odnośnie zagrożeń, jak też młodzieży i dzieci, pokazywanie czegoś takiego jak higiena cyfrowa, wspominanie o tych zagrożeniach od najmłodszych lat. Nie na zasadzie zakazów, bo zakazany owoc zawsze będzie smakował lepiej. Prawo może czasami nie nadążać za czymś, ale jeśli będzie ta świadomość, że muszę na coś uważać, że może trzeba być ostrożnym, jeśli będzie to krytyczne myślenie, to wydaje mi się, że nawet jeżeli coś nowego się pojawia, to jest ta szansa, że może nie wszyscy się złapią w jakąś sieć - mówi dr Liliana Węgrzyn-Odzioba z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UMCS.