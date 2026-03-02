Jak chronić najmłodszych przed cyberzagrożeniami?

Olka Mazur
2026-03-02 15:46

Dynamicznie rozwijający się internet i sztuczna inteligencja stanowią coraz większe zagrożenie dla dzieci i młodzieży. Ich bezpieczeństwo, to dziś jedno z kluczowych wyzwań. Jak podkreśla dr Liliana Węgrzyn-Odzioba z UMCS internet oferuje wiele możliwości, ale jednocześnie niesie ze sobą realne zagrożenia: cyberprzemoc, kontakt z nieodpowiednimi treściami i nadużycia związane z danymi osobowymi.

Dziecko z telefonem

i

Autor: Getty Images Cyberprzemoc jest groźna, a często niewidzialna na pierwszy rzut oka.
Lublin: Strażacy ćwiczyli jak uratować osobę, pod którą załamał się lód

- W przyszłości pojawią się też inne, nowe zagrożenia. Przede wszystkim edukacja. Edukowanie zarówno rodziców odnośnie zagrożeń, jak też młodzieży i dzieci, pokazywanie czegoś takiego jak higiena cyfrowa, wspominanie o tych zagrożeniach od najmłodszych lat. Nie na zasadzie zakazów, bo zakazany owoc zawsze będzie smakował lepiej. Prawo może czasami nie nadążać za czymś, ale jeśli będzie ta świadomość, że muszę na coś uważać, że może trzeba być ostrożnym, jeśli będzie to krytyczne myślenie, to wydaje mi się, że nawet jeżeli coś nowego się pojawia, to jest ta szansa, że może nie wszyscy się złapią w jakąś sieć - mówi dr Liliana Węgrzyn-Odzioba z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UMCS.

Jak podkreśla dr Węgrzyn-Odzioba w kwestii bezpieczeństwa najmłodszych kluczowa jest edukacja na temat zagrożeń. Wprowadzanie zakazów może nie być skuteczne.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Lublin z nowym pomnikiem? Chcą upamiętnić Żołnierzy Wyklętych

Lublin z nowym pomnikiem? Chcą upamiętnić Żołnierzy Wyklętych
Galeria zdjęć 3
Lublin Radio ESKA Google News