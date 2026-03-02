Czy to już wiosna? Zapytaliśmy meteorologa

Olka Mazur
2026-03-02 15:54

Nawet 14 stopni Celsjusza na plusie pokazały termometry w miniony weekend na Lubelszczyźnie. Dwucyfrowe temperatury zobaczymy także w tym i przyszłym tygodniu. Czy to oznacza, że wraz z marcem przyszła do nas wiosna i można już zimowe kurtki chować głęboko do szafy?

Autor: Getty Images/ Getty Images Taka będzie wiosna 2026. Pył saharyjski i 20℃. Te zmiany odczujesz w całym organizmie
- Można się spodziewać w ciągu najbliższych kilku dni dosyć takiej stabilnej pogody z niezbyt dużą ilością zachmurzenia. Temperatury będą wzrastały w ciągu najbliższego tygodnia nawet do 10-12 stopni Celsjusza, ale w nocy będą spadki poniżej zera albo na granicy zera. Takiego bardziej wyraźnego ciepła możemy się spodziewać gdzieś dopiero w połowie przyszłego tygodnia, kiedy temperatury maksymalne mogą być już rzędu nawet 15-17 stopni Celsjusza. Możemy oczekiwać, że przez te kila najbliższych dni będzie względnie wiosennie i że już powinniśmy te ciepłe ubrania zostawić. Natomiast ja z punktu widzenia zajmowania się ponad 40 lat pogodą sugerowałbym, żeby po prostu jeszcze troszeczkę się wstrzymać - mówi Grzegorz Kołodziej ze Stowarzyszenia Klimatologów Polskich.

Jak podkreśla meteorolog pogodę wiarygodnie można prognozować tak do 6-8 dni do przodu. Jeszcze nie da się jednoznacznie przewidzieć, czy wiosna już przyszła na dobre. Były takie lata, gdzie minimalne temperatury na Lubelszczyźnie w marcu wynosiły -24,2 stopnie Celsjusza, a w kwietniu -7,3 stopnia Celsjusza.

