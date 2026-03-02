Czy to już wiosna? Zapytaliśmy meteorologa

- Można się spodziewać w ciągu najbliższych kilku dni dosyć takiej stabilnej pogody z niezbyt dużą ilością zachmurzenia. Temperatury będą wzrastały w ciągu najbliższego tygodnia nawet do 10-12 stopni Celsjusza, ale w nocy będą spadki poniżej zera albo na granicy zera. Takiego bardziej wyraźnego ciepła możemy się spodziewać gdzieś dopiero w połowie przyszłego tygodnia, kiedy temperatury maksymalne mogą być już rzędu nawet 15-17 stopni Celsjusza. Możemy oczekiwać, że przez te kila najbliższych dni będzie względnie wiosennie i że już powinniśmy te ciepłe ubrania zostawić. Natomiast ja z punktu widzenia zajmowania się ponad 40 lat pogodą sugerowałbym, żeby po prostu jeszcze troszeczkę się wstrzymać - mówi Grzegorz Kołodziej ze Stowarzyszenia Klimatologów Polskich.