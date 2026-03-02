Lublin zachęca do świętowania Dnia Kobiet! Panie będą mogły skorzystać z kilku propozycji

Arkadiusz Więsek
Arkadiusz Więsek
2026-03-02 14:47

„Kobieca strona Lublina” to cykl bezpłatnych wydarzeń dla mieszkanek miasta z okazji Dnia Kobiet. Od 6 do 13 marca panie będą mogły skorzystać m.in. z warsztatów o zdrowiu, profilaktyce i budowaniu dobrostanu. W programie będą spotkania z lekarzami, psychologami i dietetykami.

Lublin zachęca do świętowania Dnia Kobiet! Panie będą mogły skorzystać z kilku propozycji

i

Autor: Pixabay.com

Rejestracja online trwa w zakładce „Mieszkańcy”, tutaj.

W tym roku z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy dla naszych mieszkanek wiele wydarzeń, które pozwolą im zadbać o swoje zdrowie. Na początek zaplanowaliśmy szereg spotkań z lekarzami, psychologami i psychoterapeutami. Wśród tegorocznych propozycji znalazły się między innymi prelekcje na temat endometriozy, dbałości o swój wygląd zewnętrzny oraz dobrostan wewnętrzny czy też profilaktyki chorób onkologicznych. Jednak to nie wszystkie atrakcje. W kolejnych dniach będziemy zachęcać Lublinianki do robienia badań profilaktycznych i korzystania z możliwości pogłębienia wiedzy na temat zdrowia. O szczegółach poinformujemy wkrótce – mówi Anna Augustyniak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona, więc warto się pospieszyć!

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Lublin z nowym pomnikiem? Chcą upamiętnić Żołnierzy Wyklętych

Lublin z nowym pomnikiem? Chcą upamiętnić Żołnierzy Wyklętych
Galeria zdjęć 3
Mistrzowie olimpijscy odwiedzili Lublin
Lublin Radio ESKA Google News