Lublin zachęca do świętowania Dnia Kobiet! Panie będą mogły skorzystać z kilku propozycji

Rejestracja online trwa w zakładce „Mieszkańcy”, tutaj.

W tym roku z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy dla naszych mieszkanek wiele wydarzeń, które pozwolą im zadbać o swoje zdrowie. Na początek zaplanowaliśmy szereg spotkań z lekarzami, psychologami i psychoterapeutami. Wśród tegorocznych propozycji znalazły się między innymi prelekcje na temat endometriozy, dbałości o swój wygląd zewnętrzny oraz dobrostan wewnętrzny czy też profilaktyki chorób onkologicznych. Jednak to nie wszystkie atrakcje. W kolejnych dniach będziemy zachęcać Lublinianki do robienia badań profilaktycznych i korzystania z możliwości pogłębienia wiedzy na temat zdrowia. O szczegółach poinformujemy wkrótce – mówi Anna Augustyniak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.