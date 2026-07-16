Kobieta nadziała się na pręt. Koszmarny wypadek podczas zrywania wiśni

Do zdarzenia doszło, gdy 65-latka zbierała wiśnie razem z członkinią rodziny. Kobieta weszła na drabinę ustawioną przy drzewie rosnącym tuż obok ogrodzenia. W pewnym momencie straciła równowagę i spadła. Podczas upadku nadziała się na metalowy pręt przymocowany do słupka ogrodzeniowego. Doznała rozległych obrażeń, dlatego na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po udzieleniu pomocy medycznej została przetransportowana do szpitala.

Policjanci prowadzą czynności mające wyjaśnić dokładne okoliczności wypadku. Jednocześnie przypominają, że sezonowe prace w sadach i ogrodach wymagają szczególnej ostrożności.

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– Apelujemy o zachowanie ostrożności podczas prac przy zbiorze owoców, zwłaszcza podczas wykonywania prac na wysokości. Korzystajmy z odpowiedniego sprzętu, stabilnych drabin oraz unikajmy ryzykownych zachowań. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Dbajmy o własne bezpieczeństwo i zdrowie – apeluje podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło.