Wybuch gazu i pożar domu. 54-latek ciężko ranny

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-14 13:30

Dramatyczne chwile rozegrały się w poniedziałek (13.07) w Wólce Poznańskiej (gmina Stoczek Łukowski). W jednym z domów doszło do wybuchu gazu, po którym wybuchł pożar. Ciężko ranny 54-letni mieszkaniec został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do specjalistycznego szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci i prokuratura.

Zniszczony budynek po wybuchu gazu. Na miejscu pracują służby. O szczegółach wypadku przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: KPP w Łukowie/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 12. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Łukowie otrzymał zgłoszenie o pożarze domu w Wólce Poznańskiej. Z przekazanych informacji wynikało, że tuż przed pojawieniem się ognia świadkowie usłyszeli odgłos wybuchu.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Jak wstępnie ustalili policjanci, w zamieszkiwanym przez 54-latka domu najprawdopodobniej doszło do wybuchu gazu w kuchni. Wybuch doprowadził do pożaru oraz uszkodzenia konstrukcji budynku.

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Mężczyzna, który w chwili zdarzenia przebywał w domu, doznał rozległych poparzeń ciała. Ze względu na ciężki stan został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do specjalistycznego szpitala. Śledztwo w sprawie prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze będą ustalać dokładne okoliczności oraz przyczynę wybuchu i pożaru.

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KPP w Łukowie