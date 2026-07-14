Wybuch gazu i pożar domu. 54-latek ciężko ranny

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 12. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Łukowie otrzymał zgłoszenie o pożarze domu w Wólce Poznańskiej. Z przekazanych informacji wynikało, że tuż przed pojawieniem się ognia świadkowie usłyszeli odgłos wybuchu.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Jak wstępnie ustalili policjanci, w zamieszkiwanym przez 54-latka domu najprawdopodobniej doszło do wybuchu gazu w kuchni. Wybuch doprowadził do pożaru oraz uszkodzenia konstrukcji budynku.

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Mężczyzna, który w chwili zdarzenia przebywał w domu, doznał rozległych poparzeń ciała. Ze względu na ciężki stan został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do specjalistycznego szpitala. Śledztwo w sprawie prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze będą ustalać dokładne okoliczności oraz przyczynę wybuchu i pożaru.