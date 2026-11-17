Kiedy zaczyna się starość? Dotychczasowa granica może być nieaktualna

Wiek emerytalny od lat stanowi jeden z podstawowych punktów odniesienia przy określaniu, kiedy człowiek wkracza w starość. W Polsce granica ta wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Eksperci Rządowej Rady Ludnościowej zwracają jednak uwagę, że taki podział coraz słabiej odzwierciedla rzeczywistość. Społeczeństwo się zmienia, a wraz z nim sposób, w jaki należy postrzegać proces starzenia się.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu osiągnięcie 65. roku życia wiązało się z zupełnie innymi perspektywami niż obecnie. Dziś Polacy statystycznie żyją dłużej, a większa część społeczeństwa dożywa zaawansowanego wieku. Zmiany dotyczą również kondycji zdrowotnej osób po pięćdziesiątce. W rezultacie sam wiek metrykalny nie zawsze jest wystarczającym wyznacznikiem starości.

Dodatkowo, jak podaje portal Business Insuder, z tablic trwania życia wynika, że przy poziomie umieralności notowanym w 1958 roku 65. urodzin dożyłoby 68,5 proc. populacji. Tymczasem według danych za 2024 rok odsetek ten wzrósł do 84,5 proc.

Wydłużył się także przewidywany czas życia po osiągnięciu 65 lat. W 1990 roku kobieta w tym wieku miała przed sobą statystycznie jeszcze około 16 lat, podczas gdy w 2024 roku było to już 20 lat. Dane te pokazują, jak bardzo na przestrzeni ostatnich dekad zmieniły się perspektywy życia seniorów.

Nowa granica starości

Rządowa Rada Ludnościowa wskazuje na alternatywny sposób określania początku starości. Zamiast przyjmować z góry ustaloną liczbę lat, proponuje uwzględnienie przewidywanej długości dalszego życia. Według tej metody za początek starości uznaje się moment, w którym statystycznie pozostaje człowiekowi jeszcze 15 lat życia.

Przy zastosowaniu takiego kryterium w latach 2015–2024 granica starości przypadała najczęściej na około 70–71 lat. Wyjątkiem były lata pandemii COVID-19. W 2020 roku wskaźnik obniżył się do 68 lat, a rok później do 67 lat.

Oznacza to, że według proponowanego podejścia osoby w wieku 60 czy 65 lat nie musiałyby być automatycznie zaliczane do populacji starszej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Po tych zawodach można liczyć na wysoką emeryturę

6

Liczba seniorów w Polsce może być znacznie niższa

Zmiana sposobu liczenia ma duże znaczenie dla statystyk. Według tradycyjnej metody osoby w wieku co najmniej 65 lat stanowiły w 2024 roku 20,5 proc. ludności Polski. Jeśli jednak zastosować kryterium przewidywanych 15 lat dalszego życia, udział osób starszych wynosiłby 13,7 proc.