Lubelski Czek Turystyczny jest realizowany od września do końca listopada 2026 roku. Jego celem jest zachęcenie turystów do odwiedzania regionu poza głównym sezonem wakacyjnym, a także wsparcie lokalnej branży turystycznej.

Program objął dotąd cztery województwa wschodniej Polski: lubelskie, podlaskie, podkarpackie i warmińsko-mazurskie.

z 8,3 tys. wygenerowanych czeków wykorzystano już ponad 6,4 tys. Oznacza to, że zrealizowano ponad 70 proc. bonów.

- Niezmiernie cieszymy się z tego czeku turystycznego. Jest to realna pomoc dla branży turystycznej i gastronomicznej - mówi wicemarszałek województwa lubelskiego Piotr Breś.

Lubelskie przyciągnęło gości z całej Polski

Największym zainteresowaniem turystów korzystających z programu cieszyły się pobyty w Kazimierzu Dolnym, Nałęczowie, Zamościu, Lublinie i Janowie Lubelskim. Z dofinansowania korzystali przede wszystkim mieszkańcy województw lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i małopolskiego.

Program czeków skutecznie pobudził branżę hotelarską i gastronomiczną, która w chłodniejszych miesiącach notuje mniejsze obroty.

- Nie ukrywam, że myśmy się przygotowali do czeku turystycznego, ponieważ stworzyliśmy takie wyskakujące okienko na naszej stronie internetowej, również reklamę na Facebooku i Instagramie, także mieliśmy dosyć dużo telefonów i gości. Myślę, że około 500. W tym czasie jesiennym było to dla nas ogromne wsparcie, dlatego że pobudziło tą turystykę na Lubelszczyźnie. Goście, którzy przyjeżdżali do nas, korzystali nie tylko z noclegu, ale również naszych usług dodatkowych, jak spa, masaże, gastronomia - tłumaczy Iwona Piłat-Rząd, reprezentująca Hotel Duo i Rezydencję Sosnową w Janowie Lubelskim.

Jej zdaniem program przyniósł branży realne korzyści i powinien być kontynuowany.

- Prosimy o następny taki projekt. Myślę, że nie tylko ja, ale wszyscy przedsiębiorcy turystyczni z Lubelszczyzny. Jest to ożywienie turystyki na Lubelszczyźnie - podkreśla Iwona Piłat-Rząd.

Czeki znikały w kilka sekund. Branża apeluje o dalsze wsparcie

Na realizację Lubelskiego Czeku Turystycznego przeznaczono ponad 3 mln zł. Połowę tej kwoty zapewniło Ministerstwo Sportu i Turystyki, a pozostałe 1,5 mln zł pochodziło z budżetu województwa lubelskiego. Środki na dofinansowanie noclegów rozeszły się bardzo szybko. W pierwszej turze czeki dla uprawnionych osób zostały wygenerowane w ciągu zaledwie kilku sekund.

Jak podkreślał wicemarszałek województwa lubelskiego Piotr Breś, program był długo wyczekiwaną formą pomocy dla przedsiębiorców działających w turystyce i gastronomii. Zwrócił uwagę, że sytuacja regionu jest trudna między innymi ze względu na wojnę za wschodnią granicą i związane z nią obawy turystów.

- To jest taka kropla w morzu potrzeb województwa lubelskiego, jeśli chodzi o branżę turystyczną. Widzieliśmy codzienne SMS-y, które przychodziły do mieszkańców województwa i osób, które tu przebywały. Informowały o wojnie, która toczy się tuż za naszą granicą - mówił wicemarszałek.

Jak dodał, zarząd województwa podpisał pismo skierowane do premiera i Ministerstwa Sportu, pod którym podpisali się również lubelscy przedsiębiorcy z branży turystycznej. Apelują w nim o stworzenie specjalnej formy wsparcia, podobnej do tarcz uruchamianych podczas pandemii COVID-19.

Czy czek turystyczny obejmie całą Polskę?

Lubelski program jest częścią szerszej inicjatywy obejmującej cztery regiony Polski wschodniej. Jak wyjaśnił Tomasz Marzec, rzecznik Polskiej Organizacji Turystycznej, projekt ma nie tylko promować atrakcyjność tych terenów, ale również pokazywać je jako bezpieczne miejsca wypoczynku.

- Wszyscy się emocjonowaliśmy i z ciekawością patrzyliśmy na to, jak szybko te czeki się rozchodzą. Czasami jest liczony w sekundach. Pokazuje to, że program przynosi efekty - mówił Tomasz Marzec.

Szczególnie wysokie wykorzystanie bonów widać w grupach przeznaczonych dla seniorów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

- W tych grupach wykorzystanie jest prawie stuprocentowe - mówi Marzec.

Nieco gorzej wypadają czeki w kategorii open, które może wygenerować każdy zainteresowany. Część osób rezerwuje je, ale ostatecznie nie korzysta z dofinansowania.

- U niektórych to zależy od regionów. Wiem, że w niektórych regionach to wykorzystanie jest na poziomie 50% - dodaje Marzec.

Duże zainteresowanie programem sprawiło, że rozpoczęły się rozmowy na temat rozszerzenia go na wszystkie województwa. Na razie nie ma jednak decyzji w tej sprawie. Powodzenie takiego rozwiązania będzie zależało między innymi od dostępności środków finansowych.

Obecnie trwa trzecia tura programu, a osoby, które otrzymały czeki, mogą je zrealizować do 30 listopada 2026 roku. Wysokość dofinansowania to 300 zł. Aby z niego skorzystać, trzeba zarezerwować co najmniej dwa noclegi w obiekcie biorącym udział w inicjatywie. Do programu przystąpiło ponad 290 miejsc noclegowych z całego województwa lubelskiego.

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