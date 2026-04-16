Głodny nie był sobą. 22-latek ukradł ze sklepu batony za 100 zł

Kradzież i groźby wobec ekspedientki

Do zdarzenia doszło w sklepie przy ulicy Montażowej w Lublinie. Jak wynika z ustaleń policji, 22-latek najpierw dokonał kradzieży batonów, a następnie, chcąc utrzymać się w posiadaniu skradzionych produktów, groził ekspedientce użyciem przemocy fizycznej.

Zgłoszenie o ujętym sprawcy trafiło do dyżurnego policji. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Moto Session w Lublinie

Zatrzymanie przez ochronę i interwencja policji

Jeszcze przed przyjazdem mundurowych mężczyzna został ujęty przez ochronę sklepu. Po dotarciu na miejsce policjanci potwierdzili, że sprawcą jest 22-letni mieszkaniec regionu.

Z ustaleń wynika, że wartość skradzionych batonów przekraczała 100 złotych. Pokrzywdzona pracownica sklepu nie odniosła obrażeń. Sprawca został zatrzymany i trafił do aresztu śledczego. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania.

Grozi mu nawet 10 lat więzienia

22-latek usłyszał zarzuty kradzieży rozbójniczej. To poważniejsze przestępstwo niż zwykła kradzież – obejmuje sytuacje, w których sprawca używa przemocy lub grozi jej użyciem, aby utrzymać się w posiadaniu skradzionego mienia.

Za taki czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisariat VI Policji w Lublinie.

10