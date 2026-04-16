Śmiertelny wypadek na torach w woj. lubelskim. Służby pracują na miejscu

Samochód wjechał pod pociąg

Do zdarzenia doszło na linii kolejowej nr 30, na szlaku między Łukowem a Radzyniem Podlaskim, w pobliżu przystanku Aleksandrów. Jak wynika z przekazanych informacji, samochód osobowy wjechał na przejazd kolejowo-drogowy zabezpieczony znakiem STOP oraz Krzyżem św. Andrzeja wprost pod nadjeżdżający pociąg Intercity relacji Warszawa Wschodnia – Lublin Główny.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Niestety, w wyniku zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba – pasażer samochodu.

Cecylia zginęła pod kołami pociągu

Pasażerowie pociągu bez obrażeń

Jak przekazują przedstawiciele kolei, pasażerom oraz obsłudze pociągu nic się nie stało. Skład zatrzymał się po wypadku, a podróżni musieli liczyć się z utrudnieniami.

– Doszło do wypadku na przejeździe kolejowo drogowym zabezpieczonym znak STOP oraz Krzyż świętego Andrzeja. Zaraz znajduje się nieopodal przystanku kolejowego Aleksandrów. Pod pociąg Intercity relacji Warszawa Wschodnia – Lublin Główny wjechał samochód osobowy. Na miejscu obecnie pracują służby. Niestety ustalono, że jest już jedna osoba śmiertelna – jest to pasażer samochodu. Pasażerom pociągu oraz obsłudze nic się nie stało – mówi Anna Zalewska-Pawluk z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych.

Utrudnienia w ruchu kolejowym

Podróżni zostaną przetransportowani komunikacją zastępczą.

– W tej chwili ruch kolejowy jest wstrzymany. Pasażerowie podróżujący pociągiem Intercity zostaną przesadzeni do autobusu, a za pociąg Polregio, który będzie jechał o tym szlaku około godziny 15:00, również zostanie wprowadzona komunikacja zastępcza – dodaje przedstawicielka PLK.

Na miejscu wciąż pracują służby, które wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.

