Śmiertelny wypadek na torach w woj. lubelskim. Służby pracują na miejscu

Samochód wjechał pod pociąg
Do zdarzenia doszło na linii kolejowej nr 30, na szlaku między Łukowem a Radzyniem Podlaskim, w pobliżu przystanku Aleksandrów. Jak wynika z przekazanych informacji, samochód osobowy wjechał na przejazd kolejowo-drogowy zabezpieczony znakiem STOP oraz Krzyżem św. Andrzeja wprost pod nadjeżdżający pociąg Intercity relacji Warszawa Wschodnia – Lublin Główny.
Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Niestety, w wyniku zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba – pasażer samochodu.
Pasażerowie pociągu bez obrażeń
Jak przekazują przedstawiciele kolei, pasażerom oraz obsłudze pociągu nic się nie stało. Skład zatrzymał się po wypadku, a podróżni musieli liczyć się z utrudnieniami.
– Doszło do wypadku na przejeździe kolejowo drogowym zabezpieczonym znak STOP oraz Krzyż świętego Andrzeja. Zaraz znajduje się nieopodal przystanku kolejowego Aleksandrów. Pod pociąg Intercity relacji Warszawa Wschodnia – Lublin Główny wjechał samochód osobowy. Na miejscu obecnie pracują służby. Niestety ustalono, że jest już jedna osoba śmiertelna – jest to pasażer samochodu. Pasażerom pociągu oraz obsłudze nic się nie stało – mówi Anna Zalewska-Pawluk z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych.
Utrudnienia w ruchu kolejowym
Podróżni zostaną przetransportowani komunikacją zastępczą.
– W tej chwili ruch kolejowy jest wstrzymany. Pasażerowie podróżujący pociągiem Intercity zostaną przesadzeni do autobusu, a za pociąg Polregio, który będzie jechał o tym szlaku około godziny 15:00, również zostanie wprowadzona komunikacja zastępcza – dodaje przedstawicielka PLK.
Na miejscu wciąż pracują służby, które wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.
