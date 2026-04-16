Rynek pracy oparty na cudzoziemcach. GUS podaje liczby
W ostatnich latach krajowy rynek pracy przeszedł gruntowną transformację. Zwiększone zapotrzebowanie na ręce do pracy w przemyśle, logistyce oraz usługach spowodowało, że zatrudnianie obcokrajowców jest dziś fundamentem gospodarczej stabilności naszego państwa. Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w październiku 2025 roku zatrudnienie w Polsce znalazło 1,1 miliona zagranicznych pracowników, wśród których zdecydowany prym wiodą obywatele Ukrainy.
Najliczniejszą reprezentację wśród zagranicznej siły roboczej stanowią obywatele państwa ukraińskiego. Ich obecność w polskich firmach zauważalnie skoczyła po 2022 roku, gdy masowo uciekali przed działaniami zbrojnymi i kryzysem ekonomicznym we własnej ojczyźnie. Osoby z ukraińskim paszportem zasilają przede wszystkim cztery kluczowe sektory:
- branżę budowlaną,
- zakłady produkcyjne,
- centra logistyczne i magazyny,
- szeroko pojęte usługi (zwłaszcza handel oraz gastronomię).
Napływ kadr z zagranicy odgrywa niebagatelną rolę w funkcjonowaniu polskiej gospodarki. Przedstawiciele innych państw skutecznie łatają luki personalne, umożliwiając przedsiębiorstwom nieprzerwane świadczenie usług i produkcję dóbr. Warto podkreślić, że choć dominacja Ukraińców jest bezdyskusyjna, polskie firmy chętnie zatrudniają także obywateli innych państw, takich jak:
- Białoruś,
- Gruzja,
- Indie,
- Nepal,
- Filipiny.
W jakich częściach Polski przebywa najwięcej Ukraińców?
Dla ogromnej rzeszy uchodźców z Ukrainy nasz kraj stał się nowym domem, zapewniającym bezpieczeństwo i szansę na spokojną egzystencję. Z tego powodu w wybranych częściach Polski koncentracja przybyszów ze wschodu jest wyjątkowo wysoka. Szczegółowe dane dotyczące regionów, które najchętniej wybierają obywatele Ukrainy, można znaleźć w naszym poprzednim artykule pt. „Ponad 1,5 miliona Ukraińców wybrało Polskę. W tym regionie jest ich najwięcej”.