Rynek pracy oparty na cudzoziemcach. GUS podaje liczby

W ostatnich latach krajowy rynek pracy przeszedł gruntowną transformację. Zwiększone zapotrzebowanie na ręce do pracy w przemyśle, logistyce oraz usługach spowodowało, że zatrudnianie obcokrajowców jest dziś fundamentem gospodarczej stabilności naszego państwa. Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w październiku 2025 roku zatrudnienie w Polsce znalazło 1,1 miliona zagranicznych pracowników, wśród których zdecydowany prym wiodą obywatele Ukrainy.

Ukraińcy ratują polskie firmy. Gdzie pracują najczęściej?

Najliczniejszą reprezentację wśród zagranicznej siły roboczej stanowią obywatele państwa ukraińskiego. Ich obecność w polskich firmach zauważalnie skoczyła po 2022 roku, gdy masowo uciekali przed działaniami zbrojnymi i kryzysem ekonomicznym we własnej ojczyźnie. Osoby z ukraińskim paszportem zasilają przede wszystkim cztery kluczowe sektory:

branżę budowlaną,

zakłady produkcyjne,

centra logistyczne i magazyny,

szeroko pojęte usługi (zwłaszcza handel oraz gastronomię).

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

7

Obcokrajowcy napędzają polską gospodarkę. Z tych państw przyjeżdżają za chlebem

Napływ kadr z zagranicy odgrywa niebagatelną rolę w funkcjonowaniu polskiej gospodarki. Przedstawiciele innych państw skutecznie łatają luki personalne, umożliwiając przedsiębiorstwom nieprzerwane świadczenie usług i produkcję dóbr. Warto podkreślić, że choć dominacja Ukraińców jest bezdyskusyjna, polskie firmy chętnie zatrudniają także obywateli innych państw, takich jak:

Białoruś,

Gruzja,

Indie,

Nepal,

Filipiny.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Każde pytanie o inny kraj. Polska, Niemcy, Ukraina Pytanie 1 z 10 DRUGĄ najdłuższą rzeką w Polsce jest: Wisła Odra Warta Następne pytanie

W jakich częściach Polski przebywa najwięcej Ukraińców?

Dla ogromnej rzeszy uchodźców z Ukrainy nasz kraj stał się nowym domem, zapewniającym bezpieczeństwo i szansę na spokojną egzystencję. Z tego powodu w wybranych częściach Polski koncentracja przybyszów ze wschodu jest wyjątkowo wysoka. Szczegółowe dane dotyczące regionów, które najchętniej wybierają obywatele Ukrainy, można znaleźć w naszym poprzednim artykule pt. „Ponad 1,5 miliona Ukraińców wybrało Polskę. W tym regionie jest ich najwięcej”.