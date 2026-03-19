Ginekolog ma dość TAKICH komentarzy. „Za przystojny, żeby nogi rozkładać”

„Przystojniak z tego lekarza”. Komentarze, które nie mają nic wspólnego z medycyną

Doktor Łukasz Ciastoń, związany zawodowo m.in. z Lublinem, prowadzi popularny profil edukacyjny na Instagramie, obserwowany przez 59 tys. osób. Jak czytamy w jego opisie w serwisie „Znany Lekarz”, specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu endometriozy, niepłodności oraz zespołu policystycznych jajników, a także zajmuje się szeroko pojętym zdrowiem intymnym kobiet.

Mimo edukacyjnego charakteru publikowanych treści, pod jego postami pojawiają się komentarze skupione wyłącznie na wyglądzie lekarza. Wśród nich: „Przystojniak z tego lekarza ginekologa”, „Fajny ginekolog”, „Gdzie on przyjmuje? Chyba potrzebuję ginekologa!”, ale też bardziej dosadne: „Do takiego ginekologa nigdy bym nie poszła. Nie ręczę za swe ciało w takim momencie” czy „Ja tam nie wiem, ale odwracam się i wychodzę. Za przystojny, żeby nogi rozkładać”.

Lekarz reaguje: „To klasyczny przykład seksualizacji”

Ginekolog postanowił odnieść się do tego zjawiska wprost. Jak napisał na swoim profilu na Instagramie:

- Te komentarze pod moimi postami to klasyczny przykład sek*ualizacji. I powiem szczerze, jest mi z tego powodu po prostu przykro. Jestem lekarzem… Edukuję, żeby żyło się wam lepiej… A moja praca sprowadzana jest do… wyglądu.

W tym samym wpisie zwrócił się bezpośrednio do odbiorczyń:

- A jak ty byś się czuła, gdyby to dotyczyło ciebie? Co zrobiłabyś w takiej sytuacji?.

Jak mówił także w rozmowie z „Hello Zdrowie”, problem ma dla niego wymiar osobisty i zawodowy.

– To jest takie dziwne uczucie w sumie. Takiego trochę zawodu. Bo staram się, żeby te materiały były jak najbardziej przydatne, przygotowuję się do tego, szkolę, uczę, a na końcu pojawia się komentarz na temat wyglądu – podkreślił.

Lekarz zaznacza, że w jego pracy kluczowe są kompetencje i podejście do pacjentki.

– Myślę, że przede wszystkim bardzo ważne jest to, jakie lekarz ma podejście do pacjentki. Czy jest empatyczny, czy jest w stanie wysłuchać jej problemów, jakie ma kompetencje – dodał dla „Hello Zdrowie”.

Edukacja zamiast oceniania. Kim jest Łukasz Ciastoń?

Z informacji dostępnych w serwisie „Znany Lekarz” wynika, że Łukasz Ciastoń ukończył studia medyczne w Poznaniu oraz studia podyplomowe z seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Specjalizację odbył w Klinice Onkologii Ginekologicznej przy ul. Polnej w Poznaniu.

Na co dzień przyjmuje pacjentki w Poznaniu i Lublinie. W swojej praktyce zajmuje się m.in. diagnostyką infekcji, zaburzeń miesiączkowania, poradnictwem antykoncepcyjnym, a także wykonuje zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej. Współpracuje również z Fundacją sexed.pl, gdzie prowadzi działania edukacyjne dotyczące zdrowia intymnego.

Szerszej publiczności dał się poznać także jako uczestnik programu „12 kroków do miłości”, w którym spotkał się z Dodą. Choć rozmowa przebiegła pomyślnie, wokalistka ostatecznie nie zdecydowała się na kontynuację znajomości.

