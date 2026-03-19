Smutna wiadomość ze świata sportu. Nie żyje 31-letni piłkarz

Kariera Michała Wołosa na Lubelszczyźnie

Swoje pierwsze sportowe kroki Michał Wołos stawiał w młodzieżowych kadrach Włodawianki Włodawa. Później doskonalił swoje umiejętności na pozycji środkowego obrońcy, reprezentując juniorskie składy Widoku Lublin oraz Motoru Lublin. Do ekipy popularnych motorowców powrócił tuż przed startem rozgrywek trzecioligowych w sezonie 2018/2019.

Kolejnym kluczowym etapem w jego piłkarskim życiu okazały się występy dla Chełmianki Chełm, gdzie spędził znaczną część swojej kariery i z dumą nosił opaskę kapitańską. Na sportowym szlaku reprezentował również barwy takich drużyn jak Kryształ Werbkowice oraz Orlęta Radzyń Podlaski. Ostatnim przystankiem na jego drodze była czwartoligowa Marcovia Marki, w której występował jeszcze podczas minionej rundy jesiennej.

Przedstawiciele jego ostatniego klubu przekazali już oficjalną informację, że najbliższe sobotnie starcie Marcovii przeciwko MKS Przasnysz rozpocznie się symboliczną minutą ciszy, aby uczcić pamięć zmarłego obrońcy.

Pożegnanie kapitana Chełmianki

Tragiczne doniesienia o przedwczesnym odejściu gracza udostępniła w przestrzeni internetowej między innymi Chełmianka Chełm.

„Szanowni Państwo, dotarła do nas bardzo smutna informacja. W wieku 31 lat zmarł nasz były zawodnik i wieloletni kapitan Chełmianki - Michał Wołos” – czytamy na profilu FB klubu.

W opublikowanym komunikacie zwrócono szczególną uwagę na fakt, że był on niezwykle istotnym ogniwem zespołu, odgrywając ważną rolę zarówno podczas ligowych starć, jak i w codziennym funkcjonowaniu szatni.

„Zawsze ambitny, waleczny i zaangażowany. Dobry duch szatni, który potrafił poderwać drużynę w tych najtrudniejszych momentach. Trudno w to uwierzyć. Spoczywaj w pokoju” – napisano.

Kluby żegnają Michała Wołosa

Rozdzierające serce wpisy pożegnalne opublikowały w sieci również inne organizacje sportowe, których barwy w przeszłości dumnie reprezentował ten utalentowany defensor.

„Dotarła do nas bardzo smutna informacja. Odszedł Michał Wołos, nasz były piłkarz” – przekazała na swoim profilu FB Lublinianka.

Działacze tego zespołu przypomnieli kibicom, że sportowiec zasilał ich szeregi podczas dwóch sezonów z rzędu w latach 2014-2016, rozgrywając dla nich w sumie czterdzieści osiem oficjalnych meczów.

„Spoczywaj w pokoju” – dodano.

Przedwczesne odejście Michała Wołosa stanowi potężny cios dla całego regionalnego futbolu. Zapamiętany zostanie jako niezwykle pracowity i lojalny gracz, który przez wiele długich lat systematycznie budował swoją markę na piłkarskich boiskach Lubelszczyzny.

