Tragedia na ulicy Lubelskiej w Puławach. Służby wyważyły drzwi do mieszkania

Dramatyczne sceny rozegrały się w czwartek, 24 lipca, na terenie jednego z osiedli przy ulicy Lubelskiej w Puławach. Zaniepokojony członek rodziny zawiadomił mundurowych o braku jakiegokolwiek kontaktu z młodym małżeństwem. Telefony pary milczały od dłuższego czasu, a wejście do ich lokalu pozostawało szczelnie zamknięte od wewnątrz. Wymusiło to natychmiastową interwencję straży pożarnej, która przy pomocy specjalistycznego sprzętu siłowo sforsowała drzwi wejściowe.

Po wtargnięciu do środka funkcjonariusze natknęli się na przerażający widok. W pomieszczeniach znajdowały się pozbawione życia ciała 29-letniej kobiety oraz jej o rok młodszego męża. Zespoły ratownicze, które dotarły pod wskazany adres, mogły wyłącznie formalnie potwierdzić zgon obu osób. Chwilę później teren zabezpieczyli śledczy z miejscowej komendy. Przez wiele godzin w mieszkaniu operowali technicy kryminalistyki i eksperci z zakresu medycyny sądowej, którzy pod czujnym okiem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Puławach skrupulatnie zbierali dowody i ślady.

W rozmowie z redakcją „Super Expressu” rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Puławach odniosła się do działań operacyjnych.

- Na miejsce zostali wezwani strażacy, którzy siłowo otworzyli drzwi do mieszkania. Wewnątrz policjanci ujawnili ciała dwojga małżonków – 29-letniej kobiety i 28-letniego mężczyzny - oświadczyła nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak. Funkcjonariuszka dodała, że wciąż trwają bardzo szczegółowe czynności procesowe. - Na miejscu, pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Puławach, zostały przeprowadzone oględziny oraz inne czynności procesowe z udziałem biegłych z zakresu medycyny sądowej. Zabezpieczono ślady kryminalistyczne. Obecnie prowadzone jest postępowanie, które ma wyjaśnić wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Wstępnie mówimy o tak zwanym rozszerzonym samobójstwie – przekazała nadkom. Ewa Rejn-Kozak.

Aktualnie organy ścigania nie spekulują na temat potencjalnych motywów tej ogromnej tragedii. Śledczy koncentrują się na wnikliwej analizie zebranego materiału dowodowego. Ostateczne konkluzje w tej tajemniczej sprawie zapadną dopiero po oficjalnym zamknięciu postępowania przygotowawczego i otrzymaniu szczegółowych protokołów z badań zleconych wcześniej przez puławską prokuraturę.

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Sąsiedzi o zmarłym małżeństwie z Puław. Policja sprawdza przeszłość pary

Mieszkańcy bloku nie kryją ogromnego wstrząsu po nagłej śmierci młodych ludzi. Sąsiedzi w swoich relacjach opisują zmarłą parę jako wyjątkowo spokojną i żyjącą w pełnej zgodzie. Z ich opowieści wyłania się obraz niezwykle uprzejmych małżonków, którzy absolutnie nie sprawiali żadnych problemów i utrzymywali bardzo pozytywne relacje z całym najbliższym otoczeniem.

Słowa lokatorów zdają się idealnie potwierdzać oficjalne policyjne kartoteki. Mundurowi poinformowali, że pod tym adresem nigdy wcześniej nie dochodziło do policyjnych interwencji.

Co więcej, żadne z małżonków nie widniało w policyjnych systemach jako osoba notowana, a rodzina nie była objęta nadzorem w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Wszystkie te wątki są obecnie badane przez detektywów. Nadzorująca sprawę Prokuratura Rejonowa w Puławach za główny cel stawia sobie teraz precyzyjne odtworzenie zdarzeń i okoliczności tragedii.

Pomoc w kryzysie psychicznym. Gdzie szukać wsparcia?

W przypadku zmagania się z poważnym kryzysem psychicznym lub pojawienia się myśli samobójczych u ciebie lub kogoś bliskiego, w Polsce można liczyć na w pełni darmową pomoc specjalistów. Całodobowe wsparcie psychologiczne oferowane jest między innymi przez Centrum Wsparcia, z którym można połączyć się wybierając numer 800 70 2222. Natomiast w momentach bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu, absolutnie niezbędny jest natychmiastowy kontakt ze służbami ratunkowymi pod ogólnopolskim numerem alarmowym 112.