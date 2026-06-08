W Polsce padły dwie wysokie wygrane w Eurojackpot. Wiemy, gdzie skreślono szczęśliwe liczby

Wyniki losowania Eurojackpot 05.06.2026

Podczas piątkowego losowania Eurojackpot (5 czerwca) wylosowano następujący zestaw liczb: 21, 23, 44, 47, 50 oraz dwa euronumery: 1 i 7.

To losowanie okazało się wyjątkowo udane dla kilku graczy w Europie:

We Włoszech oraz w Finlandii padły wygrane drugiego stopnia (każda po 923 584,20 euro).

(każda po 923 584,20 euro). Z kolei w Danii, Finlandii i aż dwa razy w Polsce trafiono wygrane trzeciego stopnia.

Gdzie padły wygrane w Polsce?

Dwie wygrane trzeciego stopnia trafiły do uczestników z Polski. Każdy z nich zgarnął kwotę w wysokości 1 442 811,20 zł.

Szczęśliwe kupony wysłano na dwa sposoby:

Pierwszy z nich kupiono w kolekturze Lotto przy Alei Wincentego Witosa w Lublinie.

Drugi gracz zdecydował się na grę przez internet, korzystając ze strony lotto.pl.

Co można kupić za 1,4 mln zł?

Tak ogromny zastrzyk gotówki, nawet pomniejszony o podatek, otwiera przed nowymi milionerami sporo perspektyw. 1 442 811 zł wystarczy na przykład na:

Zakup 70–80-metrowego mieszkania w jednym z dużych polskich miast (np. we Wrocławiu, Krakowie czy Warszawie).

(np. we Wrocławiu, Krakowie czy Warszawie). Sprawienie sobie dwóch luksusowych samochodów (jak chociażby Volvo XC60 i BMW serii 5 ).

). Kupno własnego domu pod miastem albo w mniejszej miejscowości.

albo w mniejszej miejscowości. Wieloletnie zwiedzanie świata lub pracę w formie "workation" .

. Inwestycje polegające m.in. na zakupie małego lokalu pod wynajem, lokat lub obligacji.

Zwycięzcy udowodnili, że w Eurojackpot można całkowicie odmienić swój los, nawet nie trafiając najwyższej wygranej.

Ile trzeba pracować na taką kwotę?

Żeby zebrać tyle pieniędzy, przeciętny Polak zarabiający około 8 000 zł brutto (czyli ok. 5 700 zł na rękę), musiałby:

Pracować nieprzerwanie przez ponad dwie dekady .

. Nie wydać w tym czasie ani grosza na inne cele.

Całkowicie zrezygnować ze zwolnień lekarskich i urlopów.

To najlepszy dowód na to, jak wielkimi pieniędzmi operuje europejska loteria.

Jak grać w Eurojackpot?

Zasady tej najpopularniejszej w Europie loterii są niezwykle proste:

Gracz musi wytypować 5 liczb (z puli od 1 do 50).

(z puli od 1 do 50). Dodatkowo należy wskazać 2 euronumery (z puli od 1 do 12).

(z puli od 1 do 12). Pojedynczy zakład to koszt 12,50 zł .

. Kule maszyny losującej idą w ruch w każdy wtorek i piątek .

. Aby rozbić bank, trzeba bezbłędnie skreślić wszystkie siedem cyfr.

Eurojackpot kusi obiecującymi kumulacjami, które zachęcają do wypełniania kuponów graczy w całej Europie.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Oto zestawienie historycznych wygranych pierwszego stopnia w Eurojackpot nad Wisłą:

213 584 986,00 zł , 12 sierpnia 2022 r. (powiat krotoszyński)

, 12 sierpnia 2022 r. (powiat krotoszyński) 206 550 000,00 zł , 13 sierpnia 2021 r. (powiat bieruńsko-lędziński)

, 13 sierpnia 2021 r. (powiat bieruńsko-lędziński) 193 396 500,00 zł , 10 maja 2019 r. (powiat piotrkowski)

, 10 maja 2019 r. (powiat piotrkowski) 96 805 666,90 zł , 11 września 2020 r. (powiat pruszkowski)

, 11 września 2020 r. (powiat pruszkowski) 91 256 729,60 zł , 13 grudnia 2024 r. (powiat rzeszowski)

, 13 grudnia 2024 r. (powiat rzeszowski) 62 657 423,40 zł , 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała) 47 222 789,10 zł , 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie) 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (powiat cieszyński)

Kumulacja rośnie!

W najbliższy wtorek (9 czerwca) w głównej puli do zgarnięcia będzie aż 150 milionów euro.

Taka kwota robi wrażenie. Gra jest niewątpliwie warta zachodu, dlatego europejskie kolektury przeżywają prawdziwy najazd klientów spragnionych wygranej.

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