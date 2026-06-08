W Polsce padły dwie wysokie wygrane w Eurojackpot. Wiemy, gdzie skreślono szczęśliwe liczby

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Wyniki losowania Eurojackpot 05.06.2026
Podczas piątkowego losowania Eurojackpot (5 czerwca) wylosowano następujący zestaw liczb: 21, 23, 44, 47, 50 oraz dwa euronumery: 1 i 7.
To losowanie okazało się wyjątkowo udane dla kilku graczy w Europie:
- We Włoszech oraz w Finlandii padły wygrane drugiego stopnia (każda po 923 584,20 euro).
- Z kolei w Danii, Finlandii i aż dwa razy w Polsce trafiono wygrane trzeciego stopnia.
Gdzie padły wygrane w Polsce?
Dwie wygrane trzeciego stopnia trafiły do uczestników z Polski. Każdy z nich zgarnął kwotę w wysokości 1 442 811,20 zł.
Szczęśliwe kupony wysłano na dwa sposoby:
- Pierwszy z nich kupiono w kolekturze Lotto przy Alei Wincentego Witosa w Lublinie.
- Drugi gracz zdecydował się na grę przez internet, korzystając ze strony lotto.pl.
Co można kupić za 1,4 mln zł?
Tak ogromny zastrzyk gotówki, nawet pomniejszony o podatek, otwiera przed nowymi milionerami sporo perspektyw. 1 442 811 zł wystarczy na przykład na:
- Zakup 70–80-metrowego mieszkania w jednym z dużych polskich miast (np. we Wrocławiu, Krakowie czy Warszawie).
- Sprawienie sobie dwóch luksusowych samochodów (jak chociażby Volvo XC60 i BMW serii 5).
- Kupno własnego domu pod miastem albo w mniejszej miejscowości.
- Wieloletnie zwiedzanie świata lub pracę w formie "workation".
- Inwestycje polegające m.in. na zakupie małego lokalu pod wynajem, lokat lub obligacji.
Zwycięzcy udowodnili, że w Eurojackpot można całkowicie odmienić swój los, nawet nie trafiając najwyższej wygranej.
Ile trzeba pracować na taką kwotę?
Żeby zebrać tyle pieniędzy, przeciętny Polak zarabiający około 8 000 zł brutto (czyli ok. 5 700 zł na rękę), musiałby:
- Pracować nieprzerwanie przez ponad dwie dekady.
- Nie wydać w tym czasie ani grosza na inne cele.
- Całkowicie zrezygnować ze zwolnień lekarskich i urlopów.
To najlepszy dowód na to, jak wielkimi pieniędzmi operuje europejska loteria.
Jak grać w Eurojackpot?
Zasady tej najpopularniejszej w Europie loterii są niezwykle proste:
- Gracz musi wytypować 5 liczb (z puli od 1 do 50).
- Dodatkowo należy wskazać 2 euronumery (z puli od 1 do 12).
- Pojedynczy zakład to koszt 12,50 zł.
- Kule maszyny losującej idą w ruch w każdy wtorek i piątek.
- Aby rozbić bank, trzeba bezbłędnie skreślić wszystkie siedem cyfr.
Eurojackpot kusi obiecującymi kumulacjami, które zachęcają do wypełniania kuponów graczy w całej Europie.
Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce
Oto zestawienie historycznych wygranych pierwszego stopnia w Eurojackpot nad Wisłą:
- 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (powiat krotoszyński)
- 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (powiat bieruńsko-lędziński)
- 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (powiat piotrkowski)
- 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (powiat pruszkowski)
- 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (powiat rzeszowski)
- 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
- 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
- 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (powiat cieszyński)
Kumulacja rośnie!
W najbliższy wtorek (9 czerwca) w głównej puli do zgarnięcia będzie aż 150 milionów euro.
Taka kwota robi wrażenie. Gra jest niewątpliwie warta zachodu, dlatego europejskie kolektury przeżywają prawdziwy najazd klientów spragnionych wygranej.