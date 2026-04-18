Fałszywi policjanci weszli do domu. Na twarzach mieli żelowe maski

napad miał miejsce 8 stycznia w Lublinie

sprawcy podszyli się pod policjantów

użyli tasera, pobili i związali 67-latka

ukradli 250 tys. zł w gotówce

zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 32, 36 i 46 lat

Do zdarzenia doszło 8 stycznia. Sprawcy zapukali do drzwi 67-latka, podając się za policjantów. Niczego nieświadomy mężczyzna otworzył drzwi i natychmiast został zaatakowany.

Napastnicy użyli wobec niego tasera, a następnie go pobili i związali. Działali zdecydowanie i byli przygotowani – wiedzieli, że w mieszkaniu znajduje się gotówka. Po odnalezieniu ukrytych pieniędzy w kwocie 250 tysięcy złotych uciekli z miejsca zdarzenia.

Podczas napadu mieli na twarzach żelowe maski, co utrudniało ich identyfikację.

Zatrzymania w kilku miastach

Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Działania operacyjne prowadzone były pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie. W efekcie intensywnej pracy funkcjonariuszy udało się ustalić tożsamość podejrzanych i ich zatrzymać. Do zatrzymań doszło na terenie Lublina, Łodzi oraz Konina. W działaniach uczestniczyli również policjanci z Łodzi i Kalisza.

Zatrzymani to mężczyźni w wieku 32, 36 i 46 lat.

Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli m.in.:

u 32-latka: narkotyki, amunicję hukową bez zezwolenia oraz 10 tys. zł

u 36-latka: taser, papierosy bez akcyzy o wartości 8 tys. zł oraz samochód marki Opel wart 55 tys. zł

u 46-latka: 12 tys. zł w gotówce

Decyzja sądu i możliwe konsekwencje

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie. W piątek Sąd Rejonowy w Lublinie zdecydował o zastosowaniu wobec wszystkich trzech podejrzanych tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Mężczyznom grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.