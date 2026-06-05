Seryjna podpalaczka wpadła na gorącym uczynku. Ma na koncie 39 podpaleń

Lubartowscy policjanci wspólnie ze strażakami od marca do końca maja wielokrotnie podejmowali działania w związku z licznymi pożarami, do których dochodziło na terenie gm. Niedźwiada (pow. lubartowski). Nieznana osoba podkładała ogień na terenie lasów, łąk i nieużytków rolnych. W tym okresie odnotowano łącznie 39 przypadków podpaleń.

Do ostatniego podpalenia doszło w minioną niedzielę, kiedy to służby aż pięciokrotnie reagowały na zgłoszenia dotyczące pożarów. Tego samego dnia lubartowscy policjanci zauważył rowerzystkę, która przemieszczała się jednośladem w rejonie pożarów. Okazało się, że to ona podkładała ogień w tej gminie – relacjonuje podkom. Krzysztof Sykut z KPP Lubartów.

51-letnia mieszkanka gm. Niedźwiada została zatrzymana. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jej łącznie 39 zarzutów dotyczących sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia w postaci pożaru zagrażającego, życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.

Na wniosek Policji i Prokuratury Sąd Rejonowy w Lubartowie zastosował wobec kobiety środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Grozi jej nawet 10 lat odsiadki.

Apelujemy do mieszkańców o natychmiastowe informowanie służb o zauważonych pożarach i zadymieniach. Przypominamy również o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas korzystania z otwartego ognia oraz o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Szybka reakcja i odpowiedzialne zachowanie mogą zapobiec poważnym stratom oraz zagrożeniu dla życia i zdrowia – dodaje Sykut.

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