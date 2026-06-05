Wypadek Dromadera w Puszczy Solskiej. Jest wstępny raport komisji

To dopiero wstępny raport, opisuje całe zdarzenie, na podstawie dostępnych danych. Co można z niego wyczytać?

Samolot miał na podkładzie ok. 1900 litrów wody. O godzinie 20:20 samolot doleciał do wskazanego miejsca pożaru, ale pilot nie potwierdził występowania tam ognia. Zmienił kurs na koordynaty, podane przez innego pilota - 15 km na wschód od Biłgoraja.

O godzinie 20:38 pilot zlokalizował pożar, na który zamierzał dokonać zrzutu wody. Po wykonaniu kręgu w rejonie pożaru zrobił nalot, który zakończył się gwałtownym nurkowaniem. Samolot ścinając wierzchołki drzew o godzinie 20:40 zderzył się z ziemią.

W wyniku zderzenia samolot uległ całkowitemu zniszczeniu, a pilot poniósł śmierć na miejscu.

W raporcie czytamy też, że nastąpił wtedy zapłon paliwa wyciekającego z rozerwanych zbiorników. Pracująca w pobliżu Straż Pożarna zabezpieczyła miejsce zdarzenia, gasząc powstały pożar.

65-letni pilot miał ważne badania lotniczo-lekarskie, miał też licencję pilota. Sam samolot - był dopuszczony do latania.

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