Fabryka może zniknąć. Pracę stracić ma 255 osób

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w przedsiębiorstwie Stanisław Szczygielski powiedział PAP w piątek, że o zamiarze zwolnienia 255 osób i likwidacji zakładu w Kraśniku załoga dowiedziała się w czwartek rano podczas telekonferencji z szefostwem firmy.

Związkowiec przekazał, że dyrekcja i przedstawiciele strony społecznej ustalili harmonogram rozmów na temat m.in. pakietu pomocowego dla pracowników, możliwości rozwiązania umów o pracę za porozumieniem stron i wysokości odpraw. Pierwsze spotkanie w tej sprawie zaplanowano na 12 listopada.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku Krzysztof Grzegorczyk potwierdził, że do urzędu wpłynęło zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w spółce TN Polska sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku.

- W zawiadomieniu jest wskazana liczba oraz struktura osób, które mają być zwalniane, ale ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogę takich informacji udzielić - powiedział dyrektor.

Według przewodniczącego „Solidarności” likwidacja zakładu może potrwać do września 2027 r.

Szczygielski liczy, że osoby tracące prace uzyskają wsparcie lokalnych władz. Burmistrz Kraśnika Krzysztof Staruch zapowiedział rozmowy z przedstawicielami starostwa, urzędu pracy i samorządów z terenu powiatu kraśnickiego.

- W najbliższych dniach wspólnie z organizacjami związkowymi podejmiemy konkretne działania. Naszym absolutnym priorytetem jest zabezpieczenie godnych i odpowiednich odpraw dla wszystkich pracowników - napisał w czwartek na Facebooku.

Do chwili nadania depeszy PAP nie uzyskała odpowiedzi od władz firmy na pytania w tej sprawie.

TN Polska wytwarza elementy toczne do łożysk – głównie kulki stalowe, wolframowe, ceramiczne i wałeczki wykorzystywane do budowy maszyn i urządzeń. Większość produkcji eksportuje.

Z dokumentów finansowych wynika, że w 2025 r. spółka odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 132,5 mln zł. Na koniec ub.r. strata netto spółki wyniosła 30,6 mln zł.

Między styczniem a grudniem 2025 r. zatrudnienie w spółce spadło z 330 do 276 osób. Jeszcze w 2008 r. w fabryce pracowało ponad 500 osób.

Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie wynika, że na koniec września w województwie lubelskim zarejestrowanych było 2280 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Bez zatrudnienia pozostawało blisko 60,4 tys. mieszkańców regionu; stopa bezrobocia wynosiła 8 proc.