Imię dla chłopca wzbudziło wątpliwości. Według RJP nazywa się tak psy

Wybór imienia dla dziecka a przepisy i rola Rady Języka Polskiego

Jednym z pierwszych i najbardziej brzemiennych w skutki wyborów, przed jakimi stają świeżo upieczeni rodzice, jest nadanie imienia swojemu dziecku. Taka decyzja wykracza daleko poza zwykłe upodobania estetyczne i wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Nic dziwnego, że część pomysłów wywołuje gorące dyskusje, szczególnie gdy znacząco łamią one utarte schematy albo budzą złe skojarzenia historyczne czy popkulturowe.

Czasami urzędnicy stanu cywilnego nabierają podejrzeń co do zgodności deklarowanego imienia z obowiązującymi przepisami. Muszą oni ocenić, czy propozycja nie jest nieprzyzwoita, ośmieszająca lub w inny sposób krzywdząca dla malucha. W rozstrzyganiu takich dylematów urzędnikom pomaga Rada Języka Polskiego, która wydaje stosowne opinie. Podobna procedura została uruchomiona w przypadku pewnego zaskakującego wniosku, który wprawił pracowników urzędu w osłupienie.

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Imię Neron dla chłopca? Opinia Rady Języka Polskiego

Do nietypowego zdarzenia doszło swego czasu we Wrześni. To właśnie tam szefowa lokalnego Urzędu Stanu Cywilnego poprosiła Radę Języka Polskiego o ocenę imienia Neron, chcąc upewnić się, czy można je zatwierdzić i czy nie jest ono ośmieszające. Chociaż eksperci nie uznali tej propozycji za bezpośrednio ośmieszającą, ich stanowisko jednoznacznie wskazało na skrajnie negatywne konotacje tego słowa.

Wypowiadający się w imieniu Rady językoznawca, profesor Stanisław Dubisz, zaznaczył, że analizowane miano „może mieć charakter odstręczający”. Ekspert zwrócił uwagę na postać rzymskiego cesarza, który jest najsłynniejszym posiadaczem tego imienia, a na kartach historii oraz w kulturze zapisał się jako bezwzględny okrutnik, tyran i prześladowca chrześcijan. Co więcej, naukowiec zauważył, że obecnie słowo Neron jest powszechnie używane w potocznej polszczyźnie jako popularne imię nadawane psom.

To imię często psa groźnego, atakującego ludzi i – niejednokrotnie – specjalnie szkolonego do tych celów - powiedział prof. Dubisz, cytuje portal chillizet.pl.

W dzisiejszych czasach, stawiających na indywidualizm, wielu opiekunów pragnie wyróżnić swoją pociechę już na samym starcie. Należy jednak mieć na uwadze, że zapis w akcie urodzenia zostaje z człowiekiem na zawsze, kształtując jego poczucie własnej wartości, odbiór społeczny oraz relacje z otoczeniem. Cała historia związana z próbą nadania imienia Neron udowadnia, że podczas podejmowania tej decyzji niezbędny jest zdrowy rozsądek i wyczucie. Pogoń za oryginalnością bywa niekiedy zgubna, a tradycyjne rozwiązania okazują się zazwyczaj najbezpieczniejsze.