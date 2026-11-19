Do zdarzenia doszło w czwartek, 19 listopada, w szatni dla pracowników. Po zgłoszeniu na miejsce skierowano policjantów i strażaków. Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o ewakuacji całego budynku, a teren wokół placówki zabezpieczyli funkcjonariusze.

Próbkę zbadała Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej z Lublina. Strażacy wykonali pomiary i zabezpieczyli rozlaną substancję.

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Policjanci z lubartowskiej komendy prowadzą czynności wyjaśniające. Zabezpieczają ślady i ustalają, jak substancja znalazła się w pomieszczeniu. Informację przekazał młodszy aspirant Marcin Bajon.