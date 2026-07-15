ESKA Summer City zawita do Lublina. W piątek wpadajcie na Słoneczny Wrotków

Lublin: To już półmetek budowy S19 na odcinku Lublin-Lubartów

- Po raz kolejny Radio ESKA zawita na baseny Słoneczny Wrotków. Zapraszamy już od 15:00 na spotkanie z redaktorami, relacje na żywo, konkursy i zabawę. Każdy znajdzie coś dla siebie. Będą dodatkowe atrakcje, specjalne gadżety do wygrania i spotkanie z entuzjastyczną ekipą Radia ESKA. Myślę, że taki fajny akcent na początek weekendu - mówi Paulina Mróz z MOSiR Lublin.

Wpadajcie w piątek na Słoneczny Wrotków. Ekipę ESKA Summer City będziecie mogli tam spotkać od godziny 15:00 do 17:00.

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