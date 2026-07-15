Bo mężczyzna nie musi sam walczyć z kryzysami. W Lublinie powstaje grupa „Męskie Wsparcie”

Olka Mazur
2026-07-15 10:49

Być może jest to jedyna taka inicjatywa w Polsce. W Lublinie powstaje grupa wsparcia dedykowana dla mężczyzn i prowadzona tylko przez mężczyzn. Ma to być bezpieczna przestrzeń do rozmowy, wymiany doświadczeń i pomocy psychologów. W Centrum Interwencji Kryzysowej powstaje grupa rozwojowa „Męskie Wsparcie”.

Zasmucony mężczyzna zakrywa twarz dłonią. O grupie Męskie Wsparcie w Lublinie przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: Getty Images Doskwiera ci poczucie beznadziejności, utrata sensu, dawne przyjemności przestały cię cieszyć. Brakuje ci motywacji do działania, czujesz permanentne znużenie, a przy tym źle sypiasz, męczy cię niepokój lub lęk bez wyraźnej przyczyny. Gdy takie obniżenie nastroju trwa od dłuższego czasu i nie mija lub się pogłębia, może wskazywać na rozwijającą się depresję. Psycholog oceni, jak poważny jest problem i w razie konieczności zaleci konsultację z psychoterapeutą lub psychiatrą.
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- To taka grupa dedykowana dla mężczyzn, którzy spotykają się z różnego rodzaju sytuacjami trudnymi, kryzysowymi, którzy chcieliby wymienić się swoimi doświadczeniami z punktu widzenia mężczyzny, chcieliby poprawić swoje relacje, chcieliby zobaczyć jakie można nowe rozwiązania w naszym codziennym funkcjonowaniu wprowadzić. Dla wszystkich mężczyzn, którzy chcą skorzystać z porad psychologów. W dzisiejszych czasach mężczyźni potrzebują wsparcia. My mężczyźni tak samo jak i kobiety mamy, doznajemy różnych kryzysów i warto szukać wsparcia, warto szukać pomocy. Chcemy rozmawiać, wskazywać nowe możliwości szukania wsparcia, rozwiązywania kryzysów, dostrzegania także swojego potencjału, który każdy z nas posiada - mówi Adam Mołdoch, zastępca dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.

Pierwsze spotkania grupy rozwojowej „Męskie Wsparcie” ruszą jeszcze w lipcu. Panowie będą spotykali się cyklicznie – co dwa tygodnie, w piątki. Zapisać się można dzwoniąc pod numer telefonu 81 534 60 60.

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