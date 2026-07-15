Bo mężczyzna nie musi sam walczyć z kryzysami. W Lublinie powstaje grupa „Męskie Wsparcie”

Być może jest to jedyna taka inicjatywa w Polsce. W Lublinie powstaje grupa wsparcia dedykowana dla mężczyzn i prowadzona tylko przez mężczyzn. Ma to być bezpieczna przestrzeń do rozmowy, wymiany doświadczeń i pomocy psychologów. W Centrum Interwencji Kryzysowej powstaje grupa rozwojowa „Męskie Wsparcie”.

Autor: Getty Images Doskwiera ci poczucie beznadziejności, utrata sensu, dawne przyjemności przestały cię cieszyć. Brakuje ci motywacji do działania, czujesz permanentne znużenie, a przy tym źle sypiasz, męczy cię niepokój lub lęk bez wyraźnej przyczyny. Gdy takie obniżenie nastroju trwa od dłuższego czasu i nie mija lub się pogłębia, może wskazywać na rozwijającą się depresję. Psycholog oceni, jak poważny jest problem i w razie konieczności zaleci konsultację z psychoterapeutą lub psychiatrą.