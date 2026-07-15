Bo mężczyzna nie musi sam walczyć z kryzysami. W Lublinie powstaje grupa „Męskie Wsparcie”

- To taka grupa dedykowana dla mężczyzn, którzy spotykają się z różnego rodzaju sytuacjami trudnymi, kryzysowymi, którzy chcieliby wymienić się swoimi doświadczeniami z punktu widzenia mężczyzny, chcieliby poprawić swoje relacje, chcieliby zobaczyć jakie można nowe rozwiązania w naszym codziennym funkcjonowaniu wprowadzić. Dla wszystkich mężczyzn, którzy chcą skorzystać z porad psychologów. W dzisiejszych czasach mężczyźni potrzebują wsparcia. My mężczyźni tak samo jak i kobiety mamy, doznajemy różnych kryzysów i warto szukać wsparcia, warto szukać pomocy. Chcemy rozmawiać, wskazywać nowe możliwości szukania wsparcia, rozwiązywania kryzysów, dostrzegania także swojego potencjału, który każdy z nas posiada - mówi Adam Mołdoch, zastępca dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.
Pierwsze spotkania grupy rozwojowej „Męskie Wsparcie” ruszą jeszcze w lipcu. Panowie będą spotykali się cyklicznie – co dwa tygodnie, w piątki. Zapisać się można dzwoniąc pod numer telefonu 81 534 60 60.
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