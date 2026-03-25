Dzień Kariery na Uniwersytecie Przyrodniczym. Zapamiętaj tę datę

- Na pewno będą bardzo liczne oferty praktyk, staży i miejsc pracy. W czasie takiego dnia oferowane są miejsca praktyk, staży, jak również konkretnych już miejsc pracy dla naszych studentów, absolwentów, ale też osób z zewnątrz. To jest wydarzenie również dla osób bezrobotnych albo też takich, które zamierzają zmienić swoje miejsce pracy. Spodziewamy się ponad 50 wystawców. Są to bardzo różnorodne firmy, zarówno z branży rolniczej, ogrodniczej, bankowej, ale będą również firmy z branży żywnościowej, ekologicznej, jak również służby mundurowe. Są to firmy, które w większości są o zasięgu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym - mówi dr Renata Reszka-Dyrka, kierownik Działu Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.