Dzień Kariery na Uniwersytecie Przyrodniczym. Zapamiętaj tę datę

Olka Mazur
2026-03-25 15:16

To będzie okazja, żeby porozmawiać z potencjalnymi pracodawcami, a także aby spotkać się z doradcą zawodowym. W kwietniu odbędzie się specjalne wydarzenie dla studentów i osób poszukujących pracy. Uniwersytet Przyrodniczy wspólnie z Miejskim Urzędem Pracy organizują Dzień Kariery.

Uniwersytet Przyrodniczy organizuje Dzień Kariery. Tę datę trzeba zapisać w kalendarzu

Autor: zdjęcie ilustracyjne /BiljaST/ Pixabay.com
- Na pewno będą bardzo liczne oferty praktyk, staży i miejsc pracy. W czasie takiego dnia oferowane są miejsca praktyk, staży, jak również konkretnych już miejsc pracy dla naszych studentów, absolwentów, ale też osób z zewnątrz. To jest wydarzenie również dla osób bezrobotnych albo też takich, które zamierzają zmienić swoje miejsce pracy. Spodziewamy się ponad 50 wystawców. Są to bardzo różnorodne firmy, zarówno z branży rolniczej, ogrodniczej, bankowej, ale będą również firmy z branży żywnościowej, ekologicznej, jak również służby mundurowe. Są to firmy, które w większości są o zasięgu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym - mówi dr Renata Reszka-Dyrka, kierownik Działu Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Dzień Kariery na Uniwersytecie Przyrodniczym odbędzie się 14 kwietnia w godz10:00-14:00 w Centrum Kongresowym uczelni.

