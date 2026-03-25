Dzięki temu plomby w zębach mogą być lepsze i trwalsze. Naukowcy z Politechniki z nowym pomysłem

Jarmark Wielkanocny w Lublinie

- Dzięki temu udało się zmniejszyć skurcz podczas utwardzania. Po założeniu wypełnienia przy powstaniu tego skurczu, może się okazać, że tam może powstać szczelina pomiędzy wypełnieniem a zębem. Chodzi o to, żeby ta szczelina nie powstawała, żeby nie stwarzać problemów z powodu wnikania tam różnych płynów, bakterii i tak dalej, żeby nie było próchnicy wtórnej. Dość często zdarza się, że nacisk spowodowany na zęby w trakcie jedzenia niestety niszczy te wypełnienia i zdarza się, że one pękają. Ten nasz kompozyt ma większą odporność na to pękanie. Poza tym ma też kilka innych ciekawych właściwości, na przykład zmniejszone wnikanie wody. Dzięki temu to wypełnienie może być troszeczkę trwalsze – mówi dr hab. inż. Krzysztof Pałka, prof. uczelni z Katedry Inżynierii Materiałowej Politechniki Lubelskiej.

Obecnie trwają dalsze badania, które mają ocenić zachowanie tego kompozytu w innych warunkach, to jak bardzo jest odporny na ścieranie. Kiedy badania wyjdą pozytywnie naukowcy będą chcieli zainteresować swoim produktem producentów materiałów do wypełnień stomatologicznych.

