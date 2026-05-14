Noc Muzeów 2026 w Lublinie. Te miejsca odwiedzisz niemal za darmo

Noc Muzeów 2026 w Lublinie

Maj w Lublinie tradycyjnie upływa pod znakiem plenerowych wydarzeń, spacerów i rodzinnych atrakcji organizowanych w różnych częściach miasta. Jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów w kalendarzu kulturalnym jest właśnie Noc Muzeów, która co roku przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. To wyjątkowa okazja, by po zmroku odwiedzić muzea, zabytki i galerie, a także zobaczyć specjalnie przygotowane wystawy i pokazy. Wieczorne zwiedzanie tworzy niepowtarzalny klimat, którego trudno doświadczyć podczas standardowych godzin otwarcia instytucji kultury. Organizatorzy podkreślają, że tegoroczna edycja będzie pełna atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych uczestników. W programie znalazły się spacery historyczne, oprowadzania z przewodnikami oraz wyjątkowe ekspozycje przygotowane specjalnie na tę noc. To doskonała okazja, by spędzić majowy wieczór w niecodzienny sposób i odkryć historię oraz kulturę regionu z zupełnie nowej perspektywy.

Muzeum Narodowe w Lublinie

Muzeum Narodowe w Lublinie przygotowało bogaty program nocnego zwiedzania. Tegoroczna Noc Muzeów odbędzie się w wyjątkowej atmosferze Zamku Lubelskiego, gdzie będzie można zobaczyć stałe wystawy, Kaplicę Trójcy Świętej oraz romański donżon. Na odwiedzających czeka także wystawa „Tamara Łempicka – ponad granicami”. Organizatorzy zapowiadają niepowtarzalny klimat tworzony przez noc, światło i sztukę. Dodatkowo dostępna będzie wystawa „Czas Samurajów”. W wydarzenie włączą się także oddziały muzeum w Lublinie, Nałęczowie i Kraśniku.

16 maja 2026 roku.

Zamek Lubelski – godz. 20.00–24.00.

Bilety na większość wystaw kosztują 1 zł.

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Skansen zaprasza na wieczorne zwiedzanie w zorganizowanych grupach z przewodnikiem. Uczestnicy będą przemierzać trasę prowadzącą przez pięć specjalnych stanowisk, na których pojawią się pracownicy muzeum ubrani w stroje z epoki. Dla zwiedzających przygotowano specjalną narrację dotyczącą historii i życia dawnych mieszkańców regionu. Zwiedzanie będzie odbywać się co 20 minut w grupach liczących maksymalnie 25 osób. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma wyjątkowy plenerowy charakter. Bilety specjalne kosztują symboliczną złotówkę.

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

16 maja 2026 roku od godz. 19.00.

Bilety dostępne online.

Noc Muzeów w Ogrodzie Botanicznym UMCS

Ogród Botaniczny UMCS przygotował spacer historyczny po Dworku Kościuszków i Szańcach Kościuszkowskich. Uczestnicy poznają historię tego miejsca oraz wyniki badań archeologicznych prowadzonych w latach 2022–2024. Podczas spaceru będzie można zobaczyć m.in. replikę armaty z czasów kościuszkowskich. Organizatorzy przypominają, że odkryte artefakty pochodzą z różnych epok – od neolitu aż po czasy współczesne. Spacer potrwa około półtorej godziny i odbędzie się z przewodnikiem. Liczba miejsc jest ograniczona.

Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie.

16 maja 2026 roku, godz. 19.00.

Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

Noc Muzeów w Muzeum Zoologicznym UMCS

Muzeum Zoologiczne UMCS zaprasza na bezpłatne zwiedzanie jednej z najciekawszych kolekcji przyrodniczych w regionie. Zwiedzający będą mogli zobaczyć ponad 2000 eksponatów reprezentujących blisko 1000 gatunków zwierząt. Szczególne miejsce zajmuje kolekcja ptaków oraz ekspozycja dużych ssaków, takich jak żubr, wilk czy niedźwiedź brunatny. Duże zainteresowanie wzbudza również wystawa osteologiczna z kompletnym szkieletem pytona tygrysiego i czaszką krokodyla nilowego. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie łączy naukę z wyjątkową atmosferą nocnego zwiedzania. Dla grup zorganizowanych wymagana jest wcześniejsza rezerwacja.

Muzeum Zoologiczne UMCS w Lublinie.

16 maja 2026 roku, godz. 17.00–21.00.

Wstęp bezpłatny.

Wieża Trynitarska w Lublinie

Podczas tegorocznej Nocy Muzeów po raz pierwszy będzie można zwiedzić z przewodnikiem skarbiec oraz zakrystię akustyczną w Archikatedrze Lubelskiej. Organizatorzy przygotowali także nową ekspozycję prezentującą historię tego miejsca. Tradycyjnie dostępne będzie również Muzeum Archidiecezji Lubelskiej mieszczące się w Wieży Trynitarskiej. Zwiedzający będą mogli podziwiać panoramę miasta z tarasu widokowego. Wydarzenie ma połączyć historię, sztukę i wyjątkową atmosferę zabytkowych wnętrz. Szczegółowe godziny zwiedzania mają zostać podane wkrótce.

Wieża Trynitarska i Archikatedra Lubelska.

16 maja 2026 roku.

Państwowe Muzeum na Majdanku

Państwowe Muzeum na Majdanku przygotowało tematyczne spacery po przestrzeni dawnego obozu. Uczestnicy będą mogli poznać historię KL Lublin dzięki relacji Jana Michalaka, deportowanego do obozu w 1943 roku. Osobne oprowadzania poświęcone zostaną społeczności więźniarskiej oraz historii SS-mana Antona Thumanna. Każda grupa będzie prowadzona przez przewodników muzealnych. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma charakter edukacyjny i historyczny. To jedna z najbardziej poruszających propozycji tegorocznej Nocy Muzeów.

Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie.

16 maja 2026 roku, godz. 18.00.

