Działają, zmieniają, budują wspólnoty – teraz można się im za to odwdzięczyć

W Lublinie istnieje i funkcjonuje ponad 2700 organizacji pozarządowych. Każdego dnia prowadzą działania kulturalne, edukacyjne, sportowe i pomocowe, wspierając przy tym lokalną społeczność. Sektor NGO nieustannie mierzy się z różnymi wyzwaniami, z czego największe to zdobywanie funduszy. Każdy, kto rozlicza podatek, 1,5% może przekazać między innymi na lokalne organizacje pozarządowe.

i Autor: Pixabay.com Można występować o granty na lokalne projekty