Działają, zmieniają, budują wspólnoty – teraz można się im za to odwdzięczyć

- W ten sposób można przyczynić się do budowy społeczeństwa obywatelskiego. Jest to jeden ze sposobów wspierania organizacji pozarządowych. Natomiast nie można ukrywać, że statystyki pokazują, że jednak z tej akcji w większości korzystają te takie duże organizacje, organizacje pomocowe. Natomiast można zawsze pamiętać o tym, że rozliczając swój PIT, możemy równowartość tego 1,5% przekazywać również jako darowiznę. A jeżeli widzimy wokół siebie jakąś organizację, której działania nam się podobają, którą wspieramy, to ja zawsze polecam zrobić nawet takie stałe wpłaty, nie wiem, niech to będzie 10 zł miesięcznie, 50 zł, bo dzięki temu organizacje wiedzą, że na przykład każdego miesiąca mogą liczyć na jakiś wpływ i to bardzo pomaga nam zaplanować te działania i mieć takie poczucie, że niezależnie od tego, czy będą te granty, czy nie, to na jakieś wsparcie finansowe możemy liczyć - mówi Darek Figura z lubelskiej Fundacji Tetrikon.
Jak wynika z raportu przygotowanego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor „Kondycja organizacji pozarządowych 2024”, dla 72% organizacji trudności w zdobywaniu funduszy są wciąż największym problemem.
