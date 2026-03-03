Czy roboty przejmą kontrolę nad światem i pozbawią nas pracy? Naukowiec wyjaśnia

Lublin: Strażacy ćwiczyli jak uratować osobę, pod którą załamał się lód

- Nigdy nie słyszałem, aby dobry pracownik został zwolniony z tego powodu, tacy pracownicy są po prostu przenoszeni do realizacji innych prac. Nie, roboty nie zabiorą nam pracy. Oczywiście część pracy zostanie wyeliminowana, bo w tych pracach powtarzalnych, trudnych, takich podstawowych, gdzie te roboty znajdują zastosowanie na liniach produkcyjnych, już pracownicy są w coraz większym stopniu zastępowani. Natomiast w to miejsce pojawią się nowe zawody. Roboty nigdy nie zastąpią człowieka, ponieważ roboty nie są tworem czy elementem o naturze socjalnej. Każdy człowiek ma cechy jak inteligencja, jak empatia, jak chęć też dyskutowania pewnych kwestii problematycznych. Żaden robot tego nie ma - mówi prof. Arkadiusz Gola, kierownik Katedry Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji Politechniki Lubelskiej.

Jak podkreśla naukowiec, dobrym pomysłem jest wprowadzenie robotów tam gdzie praca wykonywana jest w szczególnie trudnych warunkach, przy wysokiej temperaturze, dużym zapyleniu, czy hałasie. Roboty mogą przejąć zadania uciążliwe i niebezpieczne dla człowieka.

