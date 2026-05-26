Dyrektor szpitala wojskowego w Lublinie odwołany ze stanowiska. W tle nieprawidłowości

Nieoficjalnie, pułkownik Aleksander Michalski stracił stanowisko z powodu m. in. nieprawidłowości przy organizacji Zakładu Medycyny Wojskowej i Katastrof. Obejmował stanowisko od 2020 roku.

Zakład Medycyny Wojskowej i Katastrof oficjalnie działa w szpitalu od kwietnia 2026 roku. Nie jest jeszcze w pełni wyposażony - pozyskiwany jest kolejny sprzęt, tworzone są nowe scenariusze szkoleń i przystosowywane pomieszczenia szkoleniowe, zwłaszcza sala symulacji.

Pisaliśmy o tym w kwietniu.

Portal Onet donosił niedawno o nieprawidłowościach w placówce - od planów likwidacji banku krwi (czemu szpital zaprzeczał) po rzekomo fikcyjne szkolenia medyków pola walki.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Nowy ośrodek przy COZL

7