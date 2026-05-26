Dyrektor szpitala wojskowego w Lublinie odwołany ze stanowiska. W tle nieprawidłowości

Bartłomiej Ważny
2026-05-26 18:43

Komendant 1. Wojskowego Szpitala w Lublinie - płk dr hab. biol. med. Aleksander Michalski - został we wtorek (26.05) odwołany ze stanowiska. Informację potwierdziło nam Ministerstwo Obrony Narodowej.

Autor: Archiwum 1. Wojskowego Szpitala w Lublinie

Nieoficjalnie, pułkownik Aleksander Michalski stracił stanowisko z powodu m. in. nieprawidłowości przy organizacji Zakładu Medycyny Wojskowej i Katastrof. Obejmował stanowisko od 2020 roku.

Zakład Medycyny Wojskowej i Katastrof oficjalnie działa w szpitalu od kwietnia 2026 roku. Nie jest jeszcze w pełni wyposażony - pozyskiwany jest kolejny sprzęt, tworzone są nowe scenariusze szkoleń i przystosowywane pomieszczenia szkoleniowe, zwłaszcza sala symulacji.

Portal Onet donosił niedawno o nieprawidłowościach w placówce - od planów likwidacji banku krwi (czemu szpital zaprzeczał) po rzekomo fikcyjne szkolenia medyków pola walki.

