Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Lublinie

Dobre wiadomości dla mieszkańców stolicy województwa lubelskiego – ogólny stan powietrza jest dziś bardzo dobry we wszystkich rejonach miasta. Pomiary ze stacji monitorujących jednoznacznie wskazują, że jakość atmosfery stoi na najwyższym poziomie.

Taki stan rzeczy zawdzięczamy sprzyjającym warunkom atmosferycznym. Dość silny wiatr działa dzisiaj jak naturalny, gigantyczny wentylator, który na bieżąco rozwiewa dym z domowych pieców i spaliny samochodowe. Brak zjawiska blokowania spalin przy ziemi oraz przelotny deszcz dodatkowo oczyszczają przestrzeń nad miastem z drobinek pyłu. To idealny dzień na długi spacer z dziećmi, bieganie po parku czy intensywne wietrzenie mieszkania. Warto wykorzystać te dobre warunki, zanim pogoda ponownie się zmieni.

Jak odczytywać dzisiejsze (18.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze zrozumieć dzisiejsze wyniki, warto przypomnieć obowiązujące normy bezpieczeństwa. Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast dla drobniejszego pyłu PM2.5 GIOŚ określa normę roczną na poziomie 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia – WHO – zaleca dodatkowo dobową normę PM2.5 w wysokości 15 µg/m³).

Oto szczegółowe odczyty zarejestrowane na lubelskich stacjach pomiarowych:

Stacja Lublin, ul. Obywatelska: pomiar z godziny 08:00 wykazał stężenie PM10 na poziomie 12.2 µg/m³ oraz PM2.5 na poziomie 9.5 µg/m³. Indeks jakości powietrza dla obu parametrów oceniono jako bardzo dobry.

pomiar z godziny 08:00 wykazał stężenie PM10 na poziomie 12.2 µg/m³ oraz PM2.5 na poziomie 9.5 µg/m³. Indeks jakości powietrza dla obu parametrów oceniono jako bardzo dobry. Stacja Lublin, ul. Okopowa: pomiar z godziny 08:00 wykazał stężenie PM10 wynoszące 10.7 µg/m³ oraz PM2.5 równe 8.4 µg/m³. Ogólny indeks stacji określono jako bardzo dobry.

Dzisiejsze stężenia pyłu PM10 stanowią zaledwie 21-24% dobowej normy bezpieczeństwa GIOŚ. Z kolei cząstki PM2.5 utrzymują się na poziomach 8.4-9.5 µg/m³, co oznacza wartości znacznie poniżej dobowej rekomendacji WHO.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mieszanina spalin, dymu ze spalanego w piecach węgla czy drewna oraz wilgotnego powietrza. Powstaje najczęściej wtedy, gdy z domowych kominów i rur wydechowych wydostają się drobne, niewidoczne dla oka cząsteczki brudu, a brak wiatru zatrzymuje je tuż przy ziemi. Choć dziś nie musimy się go obawiać, warto wyrobić sobie zdrowy nawyk na przyszłość. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub dłuższy spacer, zwłaszcza jeśli jesteś seniorem, kobietą w ciąży lub masz pod opieką małe dzieci.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie