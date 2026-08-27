Dramat na S17 w stronę Warszawy i Lublina! Trasa zablokowana. Są ranni!

Zderzenie trzech pojazdów na S17

Poważny wypadek drogowy miał miejsce na trasie ekspresowej S17, w rejonie Woli Osińskiej. Doszło tam do zderzenia dwóch aut osobowych oraz ciężarówki, co skutkowało całkowitym zablokowaniem ruchu na tej ważnej trasie. Pierwsze komunikaty dotyczące tego niebezpiecznego zdarzenia przekazali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

- Informujemy, że droga ekspresowa S17 w obu kierunkach - Warszawa i Lublin - jest całkowicie zablokowana na wysokości miejscowości Wola Osińska. Doszło tam do zderzenia trzech pojazdów: Opla, Volkswagena oraz ciężarówki nieustalonej marki - przekazała puławska policja.

Z informacji przekazanych przez interweniujące służby wynika, że w wyniku zderzenia dwie osoby odniosły obrażenia i zostały przetransportowane do szpitala. Na miejscu zdarzenia intensywnie pracują ratownicy i mundurowi, a poważne utrudnienia w ruchu drogowym potrwają jeszcze przez dłuższy czas.

Objazdy wyznaczone przez policję po wypadku na S17

Z uwagi na całkowitą blokadę drogi, policjanci zorganizowali dla kierowców alternatywne trasy przejazdu w obu kierunkach. Aby nie utknąć w potężnym zatorze drogowym, niezbędne jest stosowanie się do wskazówek policjantów i kierowanie się na wytyczone objazdy.

Kierowcy podróżujący w stronę stolicy muszą opuścić trasę S17 znacznie wcześniej. Jak informują funkcjonariusze, ruch z węzła Nałęczów jest przekierowywany na drogę wojewódzką 874, a stamtąd na stary przebieg drogi krajowej nr 12/17.

Z kolei osoby zmierzające z Warszawy do Lublina muszą przygotować się na bardziej złożoną trasę zastępczą. Zjazd z S17 zlokalizowano na węźle Kurów Zachód, skąd pojazdy kierowane są na S12 w stronę Radomia. Następnie na węźle Puławy Wschód należy zjechać na drogę wojewódzką 824, by przez Puławy, Końskowolę i Kurów dotrzeć dawną trasą do węzła Nałęczów.

Apel służb o ostrożność na S17

Pracujący na miejscu wypadku funkcjonariusze zwracają się do uczestników ruchu drogowego z prośbą o zachowanie spokoju i maksymalnej czujności. W wydanym komunikacie mundurowi wystosowali specjalny apel do wszystkich kierowców, podkreślając konieczność współpracy w tej trudnej sytuacji.

- Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń służb oraz - w miarę możliwości - wybieranie alternatywnych tras. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez pewien czas. Prosimy o cierpliwość i rozwagę

- taki komunikat skierowali do podróżujących puławscy policjanci.