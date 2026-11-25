Kto skorzysta z ulgi?

Preferencyjne bilety będą dostępne dla dwóch grup krwiodawców. Pierwsza to osoby posiadające tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” – kobiety po oddaniu co najmniej 15 litrów krwi lub jej składników, a mężczyźni po oddaniu co najmniej 18 litrów.

Z ulgi skorzystają również osoby z odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, przyznawanym po oddaniu co najmniej 20 litrów krwi lub jej składników, niezależnie od płci.

Bilet za symboliczną złotówkę

W ramach nowej oferty będzie można kupić bilet strefowy dobowy za 1 zł, który umożliwi wielokrotne przejazdy w ciągu doby, oraz imienny bilet strefowy miesięczny za 10 zł, uprawniający do nieograniczonej liczby podróży w okresie ważności.

Ulga będzie obowiązywać w pociągach POLREGIO na terenie województwa lubelskiego, do stacji granicznych: Dęblin, Potok Kraśnicki, Krynka Łukowska i Siedliska Tomaszowskie.

- Trzeba oczywiście koniecznie mieć ze sobą legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, żeby okazać ją w przypadku kontroli - przypomina Małgorzata Orzeł, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Inicjatywa krwiodawców i RCKiK

O wprowadzenie podobnych ulg zabiegano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego już od dwóch lat.

- Jako Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zgłaszaliśmy się już z taką inicjatywą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego od dwóch lat, ponawiając ten wniosek również w ubiegłym roku. W tym roku sprawę dodatkowo wsparł pan Rafał Szwed - honorowy krwiodawca, który choć nie pochodzi z naszego regionu, bardzo aktywnie zabiegał o to, aby wzorem innych części kraju, takie ulgi zostały przyznane również w województwie lubelskim. W tej sprawie zwracał się zarówno do marszałka i radnych województwa, jak i do Polskiego Czerwonego Krzyża oraz do naszego Centrum. Także poruszył niebo i ziemię, żeby informować o tym, że w innych województwach już tak jest i żebyśmy my jako lubelskie także dołączyli - tłumaczy Małgorzata Orzeł.

Zainteresowanie ulgą może być spore. Do czerwca tego roku w województwie lubelskim wydano 3590 odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. W listopadzie, podczas obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa, przyznano kolejnych około 250.

Dyrektor RCKiK ma nadzieję, że oferta będzie obowiązywać przez długi czas i stanie się kolejnym sposobem docenienia osób regularnie oddających krew.

- Zasłużonych krwiodawców wciąż nam przybywa. Myślę jednak, że każdy ukłon w stronę tej grupy, tych cichych bohaterów, którzy na co dzień nie noszą czerwonej peleryny, ale swoją postawą i zaangażowaniem ratują ludzkie życie oraz zdrowie, jest godny najwyższego uznania. Jeśli tylko możemy zrobić dla nich coś więcej, to z pewnością warto - dodaje.

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