Szok w szkole po śmierci 16-letniej Gabrysi. Była wzorową uczennicą i stypendystką

Zamordowana 16-latka była jedną z najlepszych uczennic szkoły.

Zdobywała wysokie wyniki w nauce i szkolne wyróżnienia.

Podejrzany o zbrodnię 19-latek również uczył się w tej placówce.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Z informacji przekazanych przez śledczych wynika, że do tragedii doszło w wynajmowanym mieszkaniu w Białej Podlaskiej. Zarzuty w tej wstrząsającej sprawie usłyszał 19-letni Dominik F., który spotykał się z zamordowaną dziewczyną. Oboje uczęszczali do tej samej szkoły.

16-letnia Gabriela kształciła się na kierunku ogrodniczym i odnosiła na tym polu znaczące sukcesy. Wypowiadający się na antenie Radia Lublin dyrektor Ryszard Dołęga zaznaczył, że nastolatka wyróżniała się znakomitymi ocenami oraz aktywnie uczestniczyła w życiu placówki. Brała udział w poczcie sztandarowym, a jej starania zostały docenione poprzez przyznanie wsparcia z projektu „Lubelska Kuźnia Talentów”.

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Oskarżony o zabójstwo Dominik F. był absolwentem tej samej placówki oświatowej, którą opuścił w kwietniu minionego roku. Jak wskazuje dyrektor w rozmowie z Radiem Lublin, chłopak nie wyróżniał się szczególnymi osiągnięciami w nauce, jednak dał się poznać jako osoba uczynna i chętna do pomocy. Angażował się w szkolne inicjatywy i ukończył szkołę z bardzo dobrą oceną ze sprawowania, chociaż ostatecznie zrezygnował ze zdawania egzaminu dojrzałości.

Ze zgromadzonych przez śledczych materiałów wynika, że dramat rozegrał się na początku czerwca w wynajmowanym lokum na terenie miasta. Prokuratura donosi, że sprawca zadał ofierze szereg ciosów ostrym narzędziem, celując w obszar szyi oraz klatki piersiowej. Zwłoki 16-latki odkryto niedługo po tym, jak jej matka oficjalnie zgłosiła policji zniknięcie córki. - Nie traktował jej ostatnio dobrze. Myślę, że się narkotyzował - powiedział nam jeden z kolegów zamordowanej nastolatki.

Pokój Zbrodni - Izabela z Pszczyny