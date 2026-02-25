20-metrowa flag w centrum Lublina. Konsul Ukrainy nie krył wzruszenia

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Jacek Chlewicki
Konsultacja: Jacek Chlewicki
2026-02-25 12:22

Mieszkańcy Lublina po raz kolejny pokazali, że pamiętają o dramacie rozgrywającym się za wschodnią granicą. W czwartą rocznicę pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, Polacy i Ukraińcy wspólnie rozwinęli gigantyczną, 20-metrową flagę łączącą barwy obu narodów. Wydarzenie przed Konsulatem Generalnym Ukrainy podsumował Oleh Kuts, który w emocjonalnych słowach podziękował za nieustające wsparcie.

• Lublin upamiętnił czwartą rocznicę rosyjskiego ataku na niepodległą Ukrainę.

• Zgromadzeni rozwinęli symboliczną, 20-metrową flagę łączącą barwy obu państw.

• W wydarzeniu przy konsulacie ramię w ramię wzięli udział Polacy i Ukraińcy.

• Uczestnicy przynieśli ze sobą wstrząsające zdjęcia dzieci, które zginęły na wojnie.

• Oleh Kuts podsumował wiec hasłem: „Chwała Polsce, sława Ukrainie”.

Stolica województwa lubelskiego leży w bezpośrednim sąsiedztwie strefy konfliktu, zaledwie 100 kilometrów od przejścia granicznego w Dorohusku. Obecność sąsiadów ze wschodu jest tu naturalna, gdyż od lat tu żyją i pracują. Gdy 24 lutego 2022 roku wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję, lokalna społeczność natychmiast ruszyła z pomocą uchodźcom porzucającym swój dobytek.

„Robiliśmy kanapki, setki kanapek, słodką herbatę, żeby na dworcu kolejowym w Lublinie móc podjąć naszych gości choć skromnym posiłkiem. Spałam wtedy po 4 godziny na dobę” – wspomina wybuch wojny pani Irena (50 l.).

Kobieta uczestniczyła również w obecnych uroczystościach przy ulicy Spokojnej. To tam, przed biurowcem, kilkadziesiąt osób trzymało w dłoniach ogromną, połączoną flagę obu państw. Wstrząsającym elementem zgromadzenia były zdjęcia najmłodszych ofiar rosyjskiej agresji, które uczestnicy przynieśli ze sobą. Jedną z poruszonych osób była pani Luba, wspominająca tragiczny los dziecka.

„Ona nie miała tyle szczęścia co my. Przeżyła na wojnie jedynie 23 dni, jej rodzice nie zdążyli uciec” – mówiła ze łzami w oczach pani Luba.

Mieszkanka Lublina, Beata Chodorowska, ubrała się tego dnia w strój z akcentami w barwach ukraińskiej flagi.

„Rozpacz tego narodu boli także nas” – mówi poważnie.

Dla wielu uciekinierów wojennych stolica Lubelszczyzny stała się drugim domem. Pani Wiktoria dotarła tutaj wraz z synem z Chersonia, gdzie toczyły się ciężkie walki. Obecnie realizuje się zawodowo jako psycholog w jednym z ośrodków wsparcia i docenia każdą spokojną chwilę w Polsce.

Polecany artykuł:

Fałszywy lekarz okradł 89-latka. Wpadł, gdy wrócił po kolejne pieniądze

„Mam pracę, mój syn chodzi do szkoły. Jednocześnie jest mi bardzo smutno, bo moi rodzice zostali tam, w Chersoniu” – dodaje.

Dyplomata Oleh Kuts wygłosił bardzo osobiste przemówienie, rezygnując z oficjalnych notatek na rzecz słów płynących prosto z serca.

Polecany artykuł:

W Lublinie powstaje Mural Wdzięczności. To podziękowanie za wsparcie okazane Uk…

„Wdzięczności do polskiego narodu za tę solidarność, za serdeczność, za to, że cztery lata walczymy, bo tak naprawdę jest ciężko. Ale właśnie dzięki waszemu wsparciu i waszej inspiracji dajemy radę”

Spoglądając na powiewające nad głowami barwy narodowe, urzędnik podkreślił siłę jedności obu narodów.

„Pokazuje, że jesteśmy razem i nie damy się skłócić. Czasami jeden plus jeden daje więcej niż dwa. Damy radę, bo jesteśmy razem.”

Jesteśmy razem i nie damy się skłócić. Lublin solidarny z Ukrainą. 20-metrowa flaga przed konsulatem
Galeria zdjęć 7
Gen Król: Wojna na Ukrainie i logistyka
Lublin