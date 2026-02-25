Zmiana czasu na letni w 2026 roku. Decyzja Unii Europejskiej wciąż budzi emocje

Zmiana czasu na letni w 2026 roku

Procedura przejścia na czas letni czy zimowy niezmiennie wywołuje ożywione debaty społeczne i dzieli Polaków. W 2026 roku dyskusja ta "nabiera rumieńców", ponieważ od lat spekuluje się o całkowitym porzuceniu tego mechanizmu na rzecz jednego, stałego czasu. Wiele osób zastanawia się, czy nadchodząca zmiana czasu będzie jedną z ostatnich czy też obecny system pozostanie z nami na dłużej. Warto przyjrzeć się aktualnym ustaleniom w tej sprawie.

Kiedy dokładnie przestawiamy zegarki na czas letni?

Przejście z czasu zimowego na letni zaplanowano na niedzielę, 29 marca 2026 roku. Operacja ta odbędzie się w nocy, kiedy to wskazówki powędrują z godziny 2:00 na 3:00, co niestety wiąże się ze skróceniem nocnego wypoczynku o pełne sześćdziesiąt minut. Efektem tej zmiany będą znacznie jaśniejsze wieczory, co pozwoli na dłuższe korzystanie ze światła dziennego po zakończeniu obowiązków zawodowych, sprzyjając spacerom i rekreacji na świeżym powietrzu.

Kiedy nastąpi powrót do czasu zimowego?

Ponowna korekta zegarków czeka nas w nocy z 24 na 25 października 2026 roku. Wtedy powrócimy do standardowego czasu zimowego, cofając wskazówki z godziny 3:00 na 2:00. Dzięki temu zabiegowi zyskamy dodatkową godzinę snu, co dla wielu osób jest momentem wyczekiwanym po miesiącach wczesnego wstawania.

Czy to koniec przestawiania zegarków w Unii Europejskiej?

Prace nad zniesieniem sezonowych zmian czasu toczą się w strukturach Unii Europejskiej od kilku lat. Jeszcze w 2018 roku Komisja Europejska wysunęła propozycję rezygnacji z tego obowiązku, dając krajom członkowskim wolną rękę w wyborze preferowanej strefy czasowej. Mimo wstępnego poparcia Parlamentu Europejskiego, proces legislacyjny utknął w martwym punkcie. Na przeszkodzie stanęły m.in. pandemia COVID-19, zawirowania gospodarcze oraz brak wspólnego stanowiska państw wspólnoty. Na początku 2026 roku wciąż brakuje ostatecznej decyzji, która definitywnie zakończyłaby erę manipulowania czasem na terenie całej Europy.