W Opolu Lubelskim wpadł diler. W jego domu znaleziono 400 porcji narkotyków

Funkcjonariusze pionu kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim ustalili, że jeden z mieszkańców powiatu może posiadać znaczne ilości środków odurzających. Policjanci postanowili zweryfikować posiadane informacje.

Podczas przeszukania mieszkania należącego do 44- letniego mieszkańca powiatu funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli susz roślinny. Wstępne badania wykazały, że zabezpieczone substancje to środki odurzające, których posiadanie jest zabronione ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Mundurowi zabezpieczyli w miejscu zamieszkania mężczyzny marihuanę w ilości pozwalającej na przygotowanie blisko 400 dilerskich porcji – podaje podkom. Katarzyna Bigos z KPP w Opolu Lubelskim.

44-latek w czwartek (02.07) został zatrzymany i trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Ze względu na znaczną ilość zabezpieczonych narkotyków sprawa została objęta śledztwem prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim.

Mężczyzna wczoraj został doprowadzony do Prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Prokurator zastosował wobec 44-latka środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji z obowiązkiem stawiennictwa jeden raz w tygodniu w opolskiej komendzie, jak również drugi środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 20 000 złotych.

Mężczyźnie grozi teraz do 10 lad odsiadki.

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