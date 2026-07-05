Zignorował sądowy zakaz zbliżania się do rodziny. Usłyszał aż 15 zarzutów

W środę (01.07) do opolskiej komendy zgłosiła się kobieta, która złożyła zawiadomienie dotyczące włamania się do domu. Skradzione zostały m.in. pieniądze oraz karta płatnicza. Jako sprawcę poszkodowana wskazała swojego męża. Z relacji kobiety wynikało, że jej mąż naruszył również sądowy zakaz zbliżania się i kontaktowania z nią i dziećmi.

Mundurowi ustalili, że mężczyzna ma orzeczony zakaz zbliżania się i kontaktowania się ze swoją rodziną w związku z toczącą się przeciwko niemu sprawą o znęcanie się nad bliskimi. Funkcjonariusze opolskiej komendy dokonali zatrzymania 48-latka. Mężczyzna został umieszczony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych – mówi podkom. Katarzyna Bigos z KPP w Opolu Lubelskim.

W sobotę (04.07) na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim, gdzie usłyszał aż 15 zarzutów: naruszenia, aż czterokrotnie sądowego zakazu zbliżania się i kontaktowania z dziećmi i żoną, kradzieży z włamaniem do domu, kilkukrotnego posłużenia się i usiłowania posłużenia się karta płatniczą należącą do córki i wywierania wpływu na świadka stosując groźbę karalną.

Na wniosek Prokuratury i Policji, Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim zastosował wobec 48-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi do 5 lat odsiadki.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Ruszyły „Wakacje z WOT”. W lubelskiej brygadzie szkolenie rozpoczęło 188 ochotników

8