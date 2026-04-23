Czy zdasz maturę 2026 z języka angielskiego? Sprawdź się w naszym quizie

Matura 2026 – kiedy egzamin z angielskiego?

Zgodnie z harmonogramem, matura 2026 odbędzie się w maju. Egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym zaplanowano na 6 maja o godz. 9:00. To jeden z pierwszych testów, z jakimi zmierzą się maturzyści.

Cała sesja pisemna potrwa od 4 do 21 maja, natomiast egzaminy ustne odbędą się między 7 a 30 maja. Wyniki matury 2026 zostaną ogłoszone 8 lipca. Warto pamiętać, że egzamin odbywa się w Formule 2023, która kładzie duży nacisk na praktyczne użycie języka.

Co trzeba umieć na maturę z angielskiego?

Matura 2026 z języka angielskiego sprawdza przede wszystkim umiejętność komunikacji. Kluczowe są czasy gramatyczne, konstrukcje warunkowe, strona bierna oraz znajomość słownictwa z różnych obszarów tematycznych.

Nie bez znaczenia jest także rozumienie tekstu czytanego i słuchanego oraz umiejętność pisania krótkich form użytkowych, takich jak e-mail czy wpis na blogu. W przygotowaniach pomagają próbne egzaminy – organizowane m.in. w styczniu (rozszerzenia) i marcu (poziom podstawowy).

Quiz jako szybki test przed maturą 2026

Rozwiązywanie quizów to jeden z najprostszych sposobów na powtórkę materiału. Dzięki nim można szybko sprawdzić, które zagadnienia są już opanowane, a które wymagają jeszcze pracy.

Jeśli planujesz podejść do matury 2026 z języka angielskiego, potraktuj taki test jako rozgrzewkę przed właściwym egzaminem. A jeśli wynik nie będzie idealny – spokojnie, do maja wciąż jest czas, by nadrobić zaległości i podejść do egzaminu z większą pewnością siebie.

Quiz: Czy zdasz maturę 2026 z języka angielskiego? Pytanie 1 z 20 Choose the correct form: She ___ to school every day. go goes going Następne pytanie

Zobacz także: Studenci Politechniki stworzyli wyjątkowy dźwigar. Został doceniony w konkursie

