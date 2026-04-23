Nastolatek zginął w roztrzaskanym aucie. Szokujące ustalenia mundurowych

Wypadek między Gościeradowem a Annopolem

Zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło do stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku tuż przed godziną 20:00. Na zupełnie prostym fragmencie trasy samochód osobowy z niewyjaśnionych dotąd powodów opuścił swój pas ruchu. Auto zjechało na nieutwardzone pobocze, a jego podróż zakończyła się na przydrożnym drzewie. Służby natychmiast rozpoczęły działania zabezpieczające teren.

Śmierć 19-latka w rozbitym pojeździe

Zespoły ratownicze błyskawicznie pojawiły się w rejonie wypadku, próbując nieść pomoc uwięzionemu kierowcy. Niestety, szybka interwencja medyczna nie przyniosła oczekiwanego skutku i nie zdołano ocalić jego życia. Siła uderzenia w przeszkodę była tak gigantyczna, że dziewiętnastoletni chłopak zmarł na miejscu wskutek odniesionych obrażeń.

Kierowca bez uprawnień pod lupą policji

Pracujący w miejscu zdarzenia funkcjonariusze szybko dokonali istotnego odkrycia. Z ich rutynowych weryfikacji w systemie wynika, że osoba kierująca rozbitym pojazdem nie dysponowała uprawnieniami do jazdy. Mundurowi prowadzą teraz szczegółowe czynności dochodzeniowe, które mają na celu dokładne wyjaśnienie przyczyn i pełnego tła tego wieczornego dramatu komunikacyjnego.

