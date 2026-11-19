Wybuch w zakładach chemicznych na lubelskim Felinie

W czwartek, 19 listopada na terenie zakładów chemicznych w lubelskiej dzielnicy Felin doszło do wybuchu. Zakład znajduje się w strefie ekonomicznej. Strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu w jednym ze zbiorników, w których przechowywano substancje chemiczne.

Na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej. Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, mł. kpt. Bartłomiej Pytka, wstępnie ustalono, co mogło doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia.

– Prawdopodobnie w wyniku zbyt dużego ciśnienia w jednym ze zbiorników nastąpił wybuch, rozszczelnienie i wyciek znajdującej się tam mieszaniny substancji – wyjaśnił strażak.

Mimo groźnie wyglądającej sytuacji nikt nie został poszkodowany. Wszystkie osoby przebywające w zagrożonym miejscu zdołały się wcześniej ewakuować.

Wyciek chemikaliów w Lublinie. W akcji bierze udział 25 strażaków

Po wybuchu z uszkodzonego zbiornika wydostała się mieszanina substancji chemicznych. Na miejscu pojawili się strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego, którzy zajęli się usuwaniem skutków awarii.

Ratownicy zabezpieczyli teren zakładu i rozpoczęli neutralizację substancji, która wyciekła ze zbiornika. Ich działania mają zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się chemikaliów.

Łącznie w akcji uczestniczy siedem zastępów straży pożarnej, czyli 25 strażaków. Służby zapewniają, że sytuacja jest już pod kontrolą.

– Teren działań jest zabezpieczony, nie ma zagrożenia dla okolicy – poinformował mł. kpt. Bartłomiej Pytka.

Według strażaków mieszkańcy pobliskich budynków nie mają powodów do obaw. Nie ma również informacji o osobach, które ucierpiały w wyniku wybuchu lub kontaktu z substancjami chemicznymi.

Na razie nie wiadomo, jaki dokładnie skład miała mieszanina, która wydostała się z uszkodzonego zbiornika. Strażacy wskazują, że najbardziej prawdopodobną przyczyną wybuchu był nadmierny wzrost ciśnienia. Szczegółowe przyczyny awarii nie zostały jeszcze ustalone.

Sonda Która dzielnica w Lublinie jest najlepsza do życia? Abramowice Bronowice Czechów Południowy Czechów Północny Czuby Południowe Czuby Północne Dziesiąta Felin Głusk Hajdów-Zadębie Kalinowszczyzna Konstantynów Kośminek Ponikwoda Rury Sławin Sławinek Stare Miasto Szerokie Śródmieście Tatary Węglin Południowy Węglin Północny Wieniawa Wrotków Za Cukrownią Zemborzyce